Vor der russischen Botschaft in Berlin haben mehrere hundert Menschen gegen das aggressive russische Vorgehen in der Ukraine-Krise demonstriert. Sie riefen "Stop Putin, Stop War!" und hielten Schilder mit Aufschriften wie "Hände weg von der Ukraine".

Berlin. Als Zeichen der Solidarität wird Berlin das Brandenburger Tor am Mittwochabend um 18.45 Uhr in den Farben der ukrainischen Nationalflagge anstrahlen. Darauf verständigte sich der Senat nach Informationen der Berliner Morgenpost am Mittwochmorgen. Man sei sich einig gewesen, ein entsprechendes Signal für das vom Krieg bedrohte Land zu setzen, hieß es. Umweltsenatorin und Bürgermeisterin Bettina Jarasch (Grüne) wird dabei sein und die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) vertreten, die sich noch in Corona-Quarantäne befindet.

Das Signal soll von Mittwochabend bis Mitternacht gesetzt werden, twitterte die Senatskanzlei am Mittwochmittag. "Berlin setzt ein Zeichen für Solidarität mit der #Ukraine und lässt heute Abend von 18.45 Uhr bis Mitternacht das #BrandenburgerTor in den Farben der ukrainischen Nationalflagge beleuchten. #StandWithUkraine", heißt es in dem Tweet.

Die CDU-Fraktion hatte dazu am Mittwochvormittag auch einen dringlichen Antrag für die Abgeordnetenhaussitzung am Donnerstag eingebracht. „Der Senat wird aufgefordert, symbolisch und als Zeichen der Verbundenheit das Brandenburger Tor in den ukrainischen Nationalfarben anzustrahlen“, heißt es darin. „Wer die Ukraine angreift, greift auch unsere europäischen Werte an.“ Das Landesparlament solle daher seine volle Solidarität mit dem ukrainischen Volk erklären.

Giffey: "Berlin steht an der Seite der Ukraine"

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat sich angesichts des Aufmarsches russischer Truppen in der ukrainischen Grenzregion besorgt gezeigt. "Die damit verbundene Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Doneszk sind schwerwiegende Brüche des Völkerrechts", teilte Giffey am Dienstag mit. "Berlin steht an der Seite der Ukraine."

Sie fühle mit den Menschen in der Ukraine und teile die Sorgen und Ängste der vielen tausend Berlinerinnen und Berliner mit ukrainischen Wurzeln. "Und ich denke auch an die Russinnen und Russen in Berlin, die sich Frieden in Russland und in der Ukraine wünschen." Die Integrität und Souveränität der Ukraine sei zu achten und zu schützen.

Berlin steht an der Seite der Ukraine. Ich fühle mit den Ukrainer*innen & teile die Sorgen & Ängste der vielen tausend Berlinerinnen und Berliner mit ukrainischen Wurzeln. Ich denke auch an die Russ*innen in Berlin, die sich Frieden in Russland & in der Ukraine wünschen. (2/4) — Franziska Giffey (@FranziskaGiffey) February 22, 2022

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Montag die Unabhängigkeit der Separatistenregionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt und eine Entsendung russischer Soldaten angeordnet. Der Kremlchef plant zum zweiten Mal nach 2014 einen Einmarsch in die Ukraine.

Giffey erklärte, es sei richtig, dass die Bundesregierung und die Europäische Union "mit deutlichen Konsequenzen und unmissverständlich auf diese Verletzungen unserer Nachkriegsordnung reagierten". Im Vordergrund aller Bemühungen sollte eine friedliche und diplomatische Lösung stehen. "Gemeinsam mit dem Bund werden wir auch in Berlin vorbereitende Maßnahmen zum Umgang mit den Auswirkungen des Konflikts auf unsere Stadt treffen."

Sozialsenatorin erwartet Ukraine-Flüchtlinge in Deutschland

Die Berliner Sozialsenatorin Katja Kipping hält wegen des russischen Vorgehens gegen die Ukraine eine „enorme Fluchtbewegung“ für möglich. „Deutschland sollte sich darauf einstellen, dass wir in absehbarer Zeit auch hier humanitäre Aufnahmekapazitäten bereitstellen müssen“, erklärte die Linken-Politikerin am Dienstag. „Dafür braucht es eine

parteienübergreifende Kraftanstrengung.“ Die Bundesregierung solle schon jetzt handeln und zwischen den Bundesländern koordinieren, forderte Kipping.

