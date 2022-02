Corona in Berlin: Schüler müssen weiterhin eine Maske tragen

Berlin. Ab der kommenden Woche gehen die Berliner Schulen einen kleinen Schritt in Richtung Normalität. Vom 1. März an gilt für die Schülerinnen und Schüler wieder die Präsenzpflicht – die Masken müssen sie allerdings weiterhin tragen. Außerdem werde an den Schulen weiterhin dreimal wöchentlich getestet.

Die Bildungsverwaltung hatte Ende Januar vor dem Hintergrund des steigenden Infektionsgeschehens die Präsenzpflicht ausgesetzt. Das gab den Eltern die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule lassen möchten oder nicht. Allerdings betonte Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) von Anfang an, dass ihr diese Entscheidung sehr schwer gefallen sei und sie auch nur so lange wie unbedingt notwendig an dieser Maßnahme festhalten wolle.

Nun sei das Infektionsgeschehen an den Schulen rückläufig und eine Rückkehr zur Präsenzpflicht somit möglich, erklärte Busse. Der „Lernort Schule“ sei für Kinder und Jugendliche das Wichtigste, sagte Busse nach der Sitzung des Senats. An der Maskenpflicht werde allerdings weiterhin festgehalten, darüber sei man sich auf sehr breiter Basis einig. Auch der Hygienebeirat hätte sich dafür ausgesprochen. „Das Tragen von Masken ist ein sehr einfaches aber probates Mittel für die Sicherheit“, sagte Busse. Auch die Linksfraktion hatte im Vorfeld gefordert, dass die Maskenpflicht weiterhin erhalten bleibt. „Gerade die kleineren Kinder spielen in den Pausen doch eng miteinander und die Anzahl der ungeimpften Kinder ist noch immer hoch“, sagte Franziska Brychcy, bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion.

„Infektionen durch Omikron verlaufen in der Regel völlig harmlos“

Ein Überdenken der Schutzmaßnahmen regen hingegen die Kinderärzte an. „Das Testen in Schulen und Kitas hat eigentlich kaum noch einen Sinn“, so Jakob Maske, Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. „Wir sehen ja, dass wir die Infektionen in dieser Altersgruppe gar nicht mehr aufhalten können und das ist auch gar nicht mehr unser Ziel, denn die Infektionen durch Omikron verlaufen in der Regel völlig harmlos.“ Und auch die Maskenpflicht sollte nach Meinung der Kinderärzte zeitnah abgeschafft werden. „Auch wenn die Kinder und Jugendlichen sich mittlerweile an das Tragen der Maske gewöhnt haben, ist es eine Belastung und sollte nicht zur Normalität werden.“