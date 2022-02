Bildungsexpertin Hildegard Bentele: „Internationales Bildungsangebot sollte breiter sein“

Wie wichtig sind Internationale Schulen für eine Stadt wie Berlin?

Hildegard Bentele: Berlin ist aufgrund seiner Einwohner sehr international, viele Personen, die vorübergehend hier arbeiten, sind international und auch Berlins Gäste sind international. Also: Dass es in Berlin ein internationales Bildungsangebot gibt, ist sehr wichtig und es sollte aus meiner Sicht auch sehr viel breiter sein, seit der Wiedervereinigung hat sich da leider nicht viel getan.

Welchen Vorteil bringen sie der Stadt im internationalen Wettbewerb um Fachkräfte?

Für Familienmütter und – väter ist ein Platz an einer Internationalen oder zumindest an einer Europaschule ein ausschlaggebendes Argument für einen Job nach Berlin zu kommen oder nicht, denn oft sind keine Deutschsprachkenntnisse vorhanden und man möchte den Kindern die Möglichkeit offenlassen, wieder ohne größere Probleme im Heimatschulland anzuknüpfen. Insofern sind internationale Schulen eine Grundbedingung, um Fachkräfte zu gewinnen. Berlin konkurriert in Deutschland mit Frankfurt oder München und in Europa mit London oder Paris, wo Weltsprachen gesprochen werden, insofern muss sich Berlin besonders ins Zeug legen. Auch weil der Durchschnitt der Berliner Schulen gemäß einschlägiger Vergleiche bundesweit schlecht abschneidet.

Wirkt ihr meist privater Charakter spaltend im Bezug auf Chancengleichheit in der Stadt?

Die Anzahl der Schüler, die auf eine private internationale Schule gehen ist im Hinblick auf die Gesamtzahl sehr gering, davon kann keine Spaltung ausgehen. Außerdem hat es der Berliner Senat in der Hand selbst mehr gebührenfreie, staatliche internationale Schulen zu eröffnen - es gibt mit der Nelson-Mandela-Schule eigentlich nur eine einzige – beziehungsweise die gebührenfreien staatlichen Europaschulen deutlich auszubauen. Die Privat-Schulen könnten ihre Finanzierung und Gebührenmodelle auch anders aufstellen, wenn der Senat endlich die Finanzierung der freien Schulen reformieren würde, so wie er es seit Jahren ankündigt. In anderen Bundesländern gibt es eine deutlich bessere Unterstützung freier Schulen und damit ein deutlich größeres und besser zugängliches Angebot.