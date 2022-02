Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek tritt zurück

Berlin. Die Fraktionschefin der Berliner Grünen hat am Dienstag überraschend ihren Rücktritt erklärt. In einer sehr persönlichen Erklärung, die sie am Nachmittag vor Pressevertretern im Berliner Abgeordnetenhaus abgab und die sie kurz danach über ihre Partei auch per Mail verschicken ließ, begründete die 45-Jährige diesen Schritt mit „mentaler und physischer“ Erschöpfung.

„Der Wahlkampf, die Koalitionsverhandlungen und die politischen wie privaten Auswirkungen der Corona-Pandemie haben bei mir mentale und physische Spuren hinterlassen“, schrieb Kapek, die verheiratet und Mutter zweier Kinder im Grundschulalter ist. Diese Spuren könne sie nicht mehr weiter ignorieren. „Ich habe mich deshalb schweren Herzens dazu entschieden, jetzt die Reißleine zu ziehen und meine Aufgaben und Ämter als Fraktionsvorsitzende mit sofortiger Wirkung niederzulegen“, so die Politikerin, die seit 2012 Vorsitzende der Fraktion Die Grünen im Abgeordnetenhaus von Berlin ist.

Antje Kapek: „Es hatte mich bereits im Dezember schwer erwischt"

„ Fast zehn Jahre für meine Fraktion sprechen zu dürfen und die Politik unserer Stadt mitzugestalten, war mir eine außergewöhnliche Ehre und ich bin für jeden einzelnen Moment dankbar“, führte Kapek aus. Ganz besonders Danke sage sie ihrer Co-Vorsitzenden Silke Gebel für die wunderbare Zusammenarbeit. Silke Gebel wird nun bis zur Nachwahl die Geschäfte der Fraktion allein führen. Noch deutlicher wurde die Politikerin auf Twitter. „Es hatte mich bereits im Dezember schwer erwischt. Die Situation hat sich leider nicht verbessert“, schrieb sie, und dass sie nun erst mal Zeit für sich nehme.

Seit knapp 10 Jahren bin ich Fraktionsvorsitzende der @gruenefraktionb. Doch gerade die letzten zwei Jahre Pandemie haben bei mir Spuren hinterlassen. Daher habe ich meiner Fraktion heute mitgeteilt, dass ich mein Amt als Fraktionsvorsitzende mit sofortiger Wirkung niederlege.1/8 — Antje Kapek (@Antje_Kapek) February 22, 2022

Kapek erklärte weiter, sie wolle auch weiterhin als Abgeordnete ihren „Beitrag für ein gerechtes, ökologisches und lebenswertes Berlin leisten“. In den näch-sten Monaten wolle sie sich zunächst einmal um ihre Gesundheit kümmern, bevor sie für neue Aufgaben wieder zur Verfügung stehe.

Für ihre Partei, aber auch den Koalitionspartner SPD und Linke kam der Schritt überraschend, auch wenn die Politikerin zuletzt auf Veranstaltungen häufiger einen fahrigen und abgespannten Eindruck machte. Doch Kapek, die dem linken Parteiflügel zugerechnet wird, hatte sich gerade erst vor einem Monat noch einmal zur Wahl für den Fraktionsvorsitz gestellt. Sie erhielt bei der Vorsitzenden-Wahl im Januar mehr als 80 Prozent. Damit war die Expertin für Stadtentwicklung und Verkehrsfragen gerade erst gestärkt aus der Neuwahl hervorgegangen, was lange Zeit nicht unbedingt zu erwarten gewesen war. Nachdem sie nicht auf der Liste für ein grünes Senatsamt in der neuen Koalition gestanden hatte, galt das Schicksal der gebürtigen Kreuzbergerin lange als ungewiss.

Landesvorstand Berlin bedauerte die Entscheidung von Antje Kapek

Antje Kapek (l), Fraktionsvorsitzende der Grünen geht neben ihrer Amtskollegin Silke Gebel im Abgeordnetenhaus von Berlin, nachdem sie bei einem Pressestatement ihren Rücktritt von der Fraktionsspitze bekannt gegeben hat.

Foto: Annette Riedl/dpa / dpa-Bildfunk

Der Landesvorstand Berlin bedauerte die Entscheidung von Antje Kapek – und äußerte Respekt für diesen Schritt. „Es gibt Situationen im Leben, in denen Gesundheit und Familie im Fokus stehen müssen und die volle Aufmerksamkeit benötigen“, heißt es in einer Erklärung. Antje Kapek habe in dieser Zeit maßgeblich zum Erfolg und Profil von Bündnis 90/Die Grünen Berlin beigetragen „und sich unermüdlich für ein lebenswertes, gerechtes und nachhaltiges Berlin eingesetzt.“ Man freue sich darüber, dass sie der Fraktion als Abgeordnete erhalten bleibe.

„Das war sicher keine leichte Entscheidung. Ich bin Antje Kapek sehr dankbar für ihre Arbeit als Fraktionsvorsitzende, denn erfolgreich waren wir Grüne immer als geschlossenes und starkes Team. Deshalb bin ich froh, dass Antje Kapek uns und dieser Stadt als Politikerin erhalten bleibt, so geradlinig und direkt, wie sie ist“, teilte Berlins grüne Bürgermeisterin und Verkehrssenatorin Bettina Jarasch mit.

Offiziell wollte sich bei den Grünen am Dienstag noch niemand dazu äußern, wer Kapeks Nachfolge antreten soll. Unter der Hand wurde der Name von Werner Graf genannt, der im vergangenen Wahlkampf zunächst als Nachfolger von Verkehrssenatorin Regine Günther gehandelt wurde und leer ausging – der Posten ging an Spitzenkandidatin Jarasch. Graf war von 2016 bis Dezember 2021 gemeinsam mit Nina Stahr Landesvorsitzender der Berliner Grünen, im September 2021 zog er in das Berliner Abgeordnetenhaus ein.

Koalitionspartner SPD und Linke äußerten Verständnis

Auch die Koalitionspartner von SPD und Linken äußerten sich am Nachmittag verständnisvoll. „Ich respektiere die Entscheidung und bedauere sie zugleich. Ich habe Antje Kapek stets als freundliche und in der Sache engagierte Kollegin wahrgenommen. In den vielen Jahren der gemeinsamen, vertrauensvollen Zusammenarbeit im Parlament hat sie viele für unsere Stadt Berlin entscheidende Themen angepackt und die Weichen für die Zukunft gestellt. In den Jahren von Rot-Rot-Grün hat Antje Kapek massiv zur Stabilisierung des progressiven Bündnisses beigetragen“, würdigte SPD-Fraktionsvorsitzende Raed Saleh.

Anne Helm, Fraktionschefin der Linken twitterte: „Liebe Antje, ich bedauere diese Entscheidung sehr. Ich habe wirklich gerne mit dir zusammengearbeitet. Aber ich habe großen Respekt vor deiner Kraft, diese schwierige Entscheidung zu treffen. Ich wünsche dir alles Gute, viel Kraft und Erholung und neue Inspiration.“

