Rigaer 94: Eigentümer hat sämtlichen Bewohnern gekündigt

Berlin. Die Eigentümerin des linken Szene-Objekts in der Rigaer Straße 94 in Friedrichshain, die britische Gesellschaft Lafone Investment, hat gegen sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner des teilbesetzten Hauses Räumungsklagen eingereicht. Das sagte der Rechtsanwalt der Eigentümergesellschaft, Alexander von Aretin, am Dienstag am Rande eines Gerichtsverfahrens zur Kündigung einer Wohnung in dem Gebäude.

Zuvor seien für alle der 31 Wohnungen in dem Haus Kündigungen ausgesprochen worden. „Wir wollen geordnete Verhältnisse schaffen und ein Haus mit Mieterinnen und Mieter, die wir kennen“, sagte von Aretin.

In dem Verfahren am Dienstag vor dem Amtsgericht Kreuzberg ging es um die Beendigung des Mietverhältnisses für eine einzelne Wohnung im Seitenflügel des Hauses. Der Mietvertrag wurde im Jahr 1992 geschlossen. Die Miete für die etwa 50 Quadratmeter große Zwei-Raum-Wohnung beträgt inklusive Heiz- und Nebenkosten rund 120 Euro.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wohnung wurde offenbar zum Fitnessraum

Die Mieterin wohnt nach übereinstimmenden Angaben der Prozessbeteiligten allerdings bereits seit mehr als 20 Jahren nicht mehr in der Wohnung. Die Polizei stellte bei einer Begehung zur Feststellung der Identitäten der Bewohnerinnen und Bewohner im Oktober vergangenen Jahres fest, dass dort stattdessen eine Art Fitnessraum eingerichtet wurde.

Die Lafone Investment begründet die Kündigung der offenbar anderweitig genutzten Wohnung zum Ende dieses Monats unter anderem damit, dass die Mieterin ihre Auskunfts- und Mitwirkungspflichten verletzt und angesichts der Nutzung als Fitnessraum gegen das vom Senat erlassene Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum verstoßen habe. Die Vertreter der Mieterin wiesen dies zurück. Sie verwiesen darauf, dass es keine Mietrückstände gebe. Fitnessgeräte könnten auch in einer Wohnung stehen. Die Kündigung sei laut Mietvertrag unzulässig.

Die Anwälte der Mieterin schlugen der Eigentümergesellschaft zu Beginn der Verhandlung zudem einen Vergleich vor. Die derzeitige Mieterin würde die Wohnung demnach freiwillig verlassen. Stattdessen sollte den Vorstellungen zufolge eine angeblich von der Mieterin ausgewählte andere Mieterin dort einziehen.

Eigentümeranwalt will gerichtliche Entscheidung

Rechtsanwalt von Aretin signalisierte nach einem in einer Verhandlungspause erfolgten Gespräch mit der möglichen Mieterin gesprächsbereit zu sein. Er halte es aber für sinnvoller, hinsichtlich der angestrebten Beendigung des derzeitigen Mietverhältnisses zunächst eine gerichtliche Entscheidung herbeizuführen. Das Gericht kündigte diese für den 29. März an.

Das Haus in der Rigaer Straße 94 gilt als Rückzugsort auch für militante Linksextremisten. Aus dem Haus heraus wurden immer wieder Polizistinnen und Polizisten angegriffen, zuletzt etwa bei einer per Gerichtsbeschluss vorgeschriebenen Begehung durch einen Brandschutzsachverständigen.

Mieten sollen „moderat“ angepasst werden

Die Räumungsklagen der Eigentümergesellschaft könnten nun den Anfang vom Ende der „R94“ einläuten. Rechtsanwalt von Aretin sagte, die Eigentümerin wolle „keine Luxussanierungen“. Die Mieten würden bei Neuvermietungen „moderat an heutige Verhältnisse“ angepasst.

Wann über die Räumungsklagen für alle 31 Wohnungen entschieden sein wird, ist offen. Bereits anhängig ist zudem ein Verfahren zur Räumung der in dem Haus illegal betriebenen Szene-Kneipe „Kadterschmiede“. Die Bewohnerinnen und Bewohner dürften das Haus nicht freiwillig verlassen. Sie hatten bereits mehrfach Widerstand angekündigt.