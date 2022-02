Streit und Volksverhetzung: Zwei Fahrer prügeln sich

Berlin. Ein Streit zwischen einem Lkw- und einem Autofahrer ist zu einer Schlägerei mit volksverhetzenden Beleidigungen eskaliert. Der 24-jährige Autofahrer soll am Montagnachmittag auf der Heidestraße in Berlin-Moabit gehupt haben, als der 51-jährige Lkw-Fahrer vor ihm abbog, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Beide Männer stiegen aus, schubsten und schlugen sich. Der Lkw-Fahrer soll außerdem auf die Motorhaube des Autos geschlagen und einen Außenspiegel beschädigt haben. Außerdem soll er den anderen Mann volksverhetzend beleidigt haben. Polizisten stellten durch einen Drogentest fest, dass er aufputschende Amphetamine genommen hatte.

© dpa-infocom, dpa:220222-99-236796/3

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.