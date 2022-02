Überfall auf Seniorin in Wohnung: Prozess gegen 31-Jährigen

Berlin (dpa/bb) – Nach einem Überfall auf eine 72 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung beginnt heute der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Dem 31-Jährigen werden vor dem Berliner Landgericht unter anderem Körperverletzung, schwere räuberische Erpressung und sexuelle Nötigung zur Last gelegt. Er soll sich laut Ermittlungen im Juni 2021 Zugang zur Wohnung der Frau in Berlin-Zehlendorf verschafft und sie zur Herausgabe von Geld gezwungen haben. 700 Euro habe er bekommen. Schließlich habe er die Seniorin ans Bett gefesselt und versucht, sie zu vergewaltigen. Zudem muss sich der 31-Jährige für zwei Einbrüche in Wohnungen verantworten. In den Fällen habe er Bargeld und Schmuck gestohlen, so die Anklage.

© dpa-infocom, dpa:220221-99-229587/2

