Schulen kehren zum 1. März zur Präsenzpflicht zurück

Die temporäre Maßnahme soll in Berlin nicht verlängert werden. Die Präsenzpflicht war am 24. Januar ausgesetzt worden.

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel.

Berlin. Die temporär ausgesetzte Präsenzpflicht an den Berliner Schulen läuft am 28. Februar aus - und eine Verlängerung ist nicht geplant. Die Bildungsverwaltung hatte die Präsenzpflicht am 24. Januar angesichts steigender Corona-Infektionszahlen vorläufig ausgesetzt. Damit konnten die Eltern in den vergangenen Wochen selbst entscheiden, ob sie ihr Kind zur Schule schicken wollten oder es lieber zu Hause behalten wollten. Allerdings hatte Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) auch von Anfang an betont, dass sie nur solange es „dringend notwendig erscheint“ an der Aussetzung der Präsenzpflicht festhalten wolle.

Mittlerweile ist das Infektionsgeschehen an den Schulen aber rückläufig, nur noch zwei Schulen sind im aktuellen Stufenplan auf Gelb und befinden sich im Wechselunterricht. Laut Bildungsverwaltung sind in der vergangen Woche an den 5869 Schüler per Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet worden, beim Schulpersonal gab es 813 Fälle. Zum Vergleich: In der Vorwoche gab es bei den Schülern noch 7391 positive Corona-Fälle.

„Wir haben eine andere Lage als noch vor den Winterferien“, so Franziska Brychcy, bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion. „Das rückläufige Infektionsgeschehen rechtfertigt eine Rückkehr zum Präsenzunterricht.“ Wichtig sei allerdings, dass Schutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht weiterhin erhalten blieben, vor allem auch bei den Grundschülern. „Gerade die kleineren Kinder spielen in den Pausen doch eng miteinander und die Anzahl der ungeimpften Kinder ist noch immer hoch“, so Brychcy.

Auch Landeselternsprecher Norman Heise geht davon aus, dass die Bildungsverwaltung die Maßnahme nicht weiter verlängern wird und zum 1. März zur Präsenzpflicht zurückkehrt. „Dem Landeselternausschuss wäre es aber lieb, wenn es darüber hinaus die Möglichkeit gibt, die Präsenzpflicht über einen Antrag der Eltern und eine Entscheidung durch die Schule nach nachvollziehbaren Kriterien und ohne so hohe Hürden wie zuvor auszusetzen“, so Heise.

Die Entscheidung, die Präsenzpflicht an den Schulen temporär auszusetzen, war von vielen Seiten kritisiert worden. Auch die Schulleitungen der berufsbildenden Schulen forderten, die Präsenzpflicht sofort wieder einzusetzen. „Die Zahl der Absenzen war extrem hoch, in manchen Bereichen fehlten bis zu 40 Prozent der Schüler, zum Teil auch ohne Begründung“, so Ronald Rahmig, Vorsitzender der Vereinigung der Leitungen berufsbildender Schulen in Berlin e.V. „Damit ist ein erfolgreicher Unterricht nicht mehr zu gewährleisten und auch die Belastung der Kollegen mit der Versorgung der absenten Schülerinnen und Schüler ist unnötig hoch.“ An den öffentlichen allgemeinbildenenden Schulen kamen die allermeisten Schülerinnen und Schüler jedoch weiter regelmäßig zur Schule. Nur 3,27 Prozent nutzen die Möglichkeit, zu Hause zu bleiben.