Corona: Impfen mit Novavax startet wohl nächste Woche in Berlin

Berlin. Für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Sicherheitsbehörden verbindet sich mit dem neuen Totimpfstoff von Novavax die Hoffnung, noch möglichst viele ihrer bisher ungeimpften Beschäftigten zu einer Impfung gegen das Coronavirus überzeugen zu können. Viele, die bisher die Immunisierung verweigert haben, taten das wegen ihrer Skepsis gegen die neu entwickelten mRNA-Impfstoffe wie Biontech oder Moderna. Aber der Start des neuen Vakzins von Novavax in Berlin verschiebt sich noch bis auf die kommende Woche.

Das Land Berlin rechne mit einer ersten Lieferung des Herstellers Novavax von rund 63.000 Impfdosen, sagte eine Sprecherin der Senatsgesundheitsverwaltung. Wann diese eintreffe, wisse man aber noch nicht. Vom Bundesgesundheitsministerium habe man die Information erhalten, dass die Auslieferung an das Zentrallager des Bundes voraussichtlich vom 23. bis 25. Februar, also von Mittwoch bis Freitag dieser Woche, erfolgen werde. Damit sei mit einem Impfstart in Berlin in der neunten Kalenderwoche zu rechnen.

Novavax in Berlin: Impfungen in Lichtenberg und in Tegel

Vorgesehen sei, Nuvaxovid im Impf-Drive-In Lichtenberg und am Ex-Flughafen Tegel anzubieten. Auch für die Berliner Krankenhäuser würden Impfdosen bereitgestellt. Die Berliner Feuerwehr rechnet nach den Worten von Landesbranddirektor Karsten Hormighausen ebenfalls mit dem Totimpfstoff.

Insgesamt deuteten die Ergebnisse einer Abfrage zum Bedarf an Impfstoff bei Pflegeeinrichtungen auf eine insgesamt sehr hohe Impfquote von rund 90 Prozent bei über 20.000 Beschäftigten hin. Das geplante Impfangebot von Novavax in der Drive-In-Impfstelle in Lichtenberg sowie im Corona-Impfzentrum Tegel sollte die Impfnachfrage bedienen können, ist man in der Gesundheitsverwaltung überzeugt. Priorität hätten Personen, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen, sowie das Personal der kritischen Infrastruktur. Die Termine würden freigeschaltet, sobald der konkrete Liefertermin für das Land Berlin mitgeteilt wird. Die Vorbereitungen seien abgeschlossen.