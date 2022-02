Weniger Verletzte und Getötete bei Verkehrsunfällen

Berlin. Im zweiten Pandemiejahr ist die Zahl an Verkehrsunfällen mit verletzten Personen sowie die Summe Verunglückter in Berlin gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Einem aktuellen Bericht des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg zufolge gab es 2021 insgesamt 12.511 Unfälle mit Verletzten. Getötet wurden dabei 40 Menschen. 1945 Personen wurden bei den Zusammenstößen schwer verletzt und weitere 12.680 Menschen leicht. Im Jahr zuvor lag die Zahl der Unfälle, bei denen Personen verletzt wurden, noch bei 13.148 – bereits das waren erheblich weniger gewesen als noch in den Vorjahren. Getötet wurden 2020 noch 50 Personen, 2055 Menschen schwer verletzt und 13.271 leicht.

Die Zahl an Menschen, die im Straßenverkehr starben lag 2020 besonders hoch. 2019 waren es noch 40 gewesen, also genauso viele wie im vergangenen Jahr. Verletzte, auch das zeigen die Daten des Statistikamts, gibt es insbesondere bei Abbiegeunfällen. 2021 hatten solche Unfälle 418 Schwerverletzte und 2891 Leichtverletzte zur Folge.

Weniger Fußgänger und Radfahrer im Verkehr gestorben

Blickt man gesondert auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmer, also Fahrradfahrer und Fußgänger, zeigt sich ebenfalls eine Abnahme im Vergleich zum Vorjahr: 2021 starben zehn Radfahrende und 14 Fußgänger im Straßenverkehr, ein Jahr zuvor wurden noch 17 Radfahrende und 19 Fußgänger bei Unfällen getötet. Schwerverletzt wurden 2021 insgesamt 587 Radfahrer und 339 Fußgänger, im Jahr 2020 waren es 694 Radfahrer und 359 Fußgänger. Allerdings hatte auch der Fahrradverkehr in Berlin 2021 unter dem Niveau des Vorjahres gelegen – zumindest an den Standorten von 16 Dauerzählstellen gab es insgesamt einen Rückgang um 10,5 Prozent.

Trotz der Abnahme der im Verkehr Verunglückten ist Berlin von der angestrebten „Vision Zero“ aber noch entfernt. Um das Ziel von keinen Schwerverletzten und Getöteten zu erreichen, plant das Land unter anderem ein neues Verkehrssicherheitsprogramm. Vorliegen soll dieses jedoch erst Mitte 2023.

Deutliche Kritik äußerte angesichts der Zahlen die Initiative „Volksentscheid Berlin autofrei“, die anstrebt, den Autoverkehr in Berlins Zentrum massiv zu reduzieren. „Der Berliner Senat hat erneut versagt, die ,Vision Zero’ zu erreichen und alle Menschen vor dem Verkehrstod zu schützen“, erklärte Lisa Buchmann von der Initiative in einer Mitteilung. „Sichere Straßen bekommen wir nur, wenn der Autoverkehr drastisch reduziert wird.“ Kritisch sieht die Initiative auch, dass der Senat nur rund 30 Kreuzungen, an denen sich schwere Unfälle ereignet haben, entschärfen will, bei 1900 Unfallschwerpunkten. Werden keine entschlossenen Maßnahmen ergriffen, würden jedes Jahr Menschenleben aufs Spiel gesetzt, so die Initiative.