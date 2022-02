Nach Olympia: Jonas Müller freut sich auf den Liga-Alltag

Berlin (dpa/bb) – Nationalspieler Jonas Müller will die Olympia-Enttäuschung schnell abhaken: "Man freut sich auf jeden Fall, dass es wieder weitergeht in der DEL", sagte der 26 Jahre alte Verteidiger von den Eisbären Berlin am Montag. Schließlich können die Hauptstädter bereits am Dienstagabend im Spiel bei den Kölner Haien (19.30 Uhr/Magentasport) ihre Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) festigen.

Obwohl er und seine Berliner Kollegen Mathias Niederberger, Marcel Noebels und Leonhard Pföderl mit der deutschen Auswahl das Viertelfinale des olympischen Turniers verpassten, setzt Müller auf positive Effekte: "Ich hoffe, dass man ein bisschen Schwung mitbringen kann, obwohl es nicht ganz so erfolgreich für uns war", sagte er. "Aber es war trotzdem eine gute Erfahrung, und dort war alles ein bisschen schneller – ich hoffe, dass man das jetzt auf das Spiel übertragen kann."

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dass der deutsche Meister in Köln das erste Spiel seit fast einem Monat bestreiten wird, bereitet Trainer Serge Aubin keine Sorgen: "Wir haben die nötige Erfahrung und wissen, was uns erwartet", sagte er. "Wir müssen zu Beginn einfach und effektiv spielen. Sobald wir wieder das Gefühl für das Spiel haben, können wir den nächsten Schritt machen."

Personalprobleme plagen die Berliner nicht: Frans Nielsen, der vor der Pause lange aussetzen musste, überzeugte in Peking im dänischen Nationalteam, Zach Boychuk steht nach seiner im November erlittenen Schädelprellung vor dem Comeback. Noch offen ist, ob der angeschlagene Pföderl und der kanadische Olympia-Teilnehmer Morgan Ellis geschont werden.

© dpa-infocom, dpa:220221-99-227223/2