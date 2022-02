Prozess gegen Clanchef geht weiter: Tondokument im Fokus

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand.

Berlin. Im Prozess gegen den früheren Geschäftspartner von Rapper Bushido wird es heute weiter um ein angebliches Tondokument der beiden gehen. Die Audiodatei liegt inzwischen dem Berliner Landgericht vor, wie der Vorsitzende Richter Martin Mrosk in der Sitzung am 9. Februar mitgeteilt hat. Das Gericht will einen Sachverständigen einschalten, um die Authentizität der Aufnahme prüfen zu lassen. Der "Stern" hatte über diese Datei berichtet, die heimlich bei einem für das Verfahren entscheidenden Treffen des Musikers und seines langjährigen Managers angefertigt worden sein soll.

Der Berliner Clanchef ist wegen Freiheitsberaubung, versuchter schwerer räuberischer Erpressung, Nötigung, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung angeklagt. Seine Brüder sollen Mittäter gewesen sein. Nach Darstellung von Bushido, der Nebenkläger und Zeuge in dem Verfahren ist, sollen Arafat A.-Ch. und dessen Brüder ihn am 18. Januar 2018 eingesperrt, beschimpft, bedroht und verletzt haben. Laut dem Bericht des Magazins "Stern" zeichnet die illegal aufgenommene Tonaufnahme ein anderes Bild.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am ersten Verhandlungstag nach der Veröffentlichung vor knapp zwei Wochen war der Rapper, mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Ferchichi, nach langer Zeit erstmals wieder persönlich im Gerichtssaal anwesend. Sein Anwalt Steffen Tzschoppe war jedoch mitten in seiner Stellungnahme unterbrochen worden, weil es einer Schöffin nicht gut ging. Tzschoppe sagte am Rande des Prozesses: "Ich bin davon überzeugt, dass dies eine Fälschung ist."

© dpa-infocom, dpa:220220-99-218014/2