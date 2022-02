Füchse Berlin setzen Aufwärtstrend gegen Stuttgart fort

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen.

Berlin (dpa/bb) – Die Füchse Berlin haben ihren Aufwärtstrend in der Handball-Bundesliga fortgesetzt und auch das dritte Spiel nach der Winterpause gewonnen. Am Sonntag siegten die Berliner vor 2350 in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle gegen den TVB Stuttgart mit 29:22 (15:11). Das Team von Trainer Jaron Siewert bleibt Tabellenvierter. Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg mit sechs und Jacob Holm mit fünf Treffern.

Bei den Gastgebern feierte Nationalspieler Fabian Wiede sein Comeback nach der Coronapause, es fehlte aber weiterhin das verletzte Trio Marko Kopljar, Marian Michalczik und Nils Lichtlein. Die Partie begann sehr zerfahren und die Stuttgarter gingen von Beginn an sehr hart zur Sache. Die Füchse leisteten sich einige Ballverluste im Angriff. So blieb es lange ausgeglichen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Berliner steigerten sich aber noch vor der Pause, reduzierten die Fehlerquote und standen auch in der Deckung besser. So kamen sie zu mehr Ballgewinnen und konnten sich erstmalig auf 15:11 etwas absetzen.

Nach dem Seitenwechsel verflachte das Niveau zunächst, und beide Teams überboten sich mit Fehlwürfen. Fünf Minuten lang gab es keinen Treffer zu sehen. Die Füchse zeigten in der Offensive einige Unkonzentriertheiten. Die Gäste taten sich aber noch schwerer, und so konnten die Füchse sich kontinuierlich knapp zehn Minuten vor Ende auf sieben Tore (24:17) absetzen. Das war die Vorentscheidung.

© dpa-infocom, dpa:220220-99-218155/2