Dilan sprach unter Tränen über den rassistischen Angriff, dessen Opfer sie am 5. Februar an der Greifswalder Straße wurde.

Berlin. Sie habe sich gefühlt wie ein kleiner Wurm, sagte die 17-jährige Dilan am Sonntag von einer provisorisch aufgebauten Bühne. Es begleitet sie jeden Tag. „Ich habe Angst in meinen eigenen vier Wänden.“ Als die junge Frau bei diesen Worten in Tränen ausbrach, schallte ihr der Applaus von rund 800 Menschen entgegen, die sich an der Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg versammelt haben, um gegen Rassismus zu demonstrieren.

Die türkischstämmige Dilan wurde an genau diesem Ort am Abend des 5. Februar Opfer eines rassistischen Angriffs. An der Tramhaltestelle wurde sie aus einer Gruppe von sechs Personen heraus beleidigt und so stark verprügelt, dass sie ins Krankenhaus musst. Sie erlitt dabei nach eigenen Angaben eine Gehirnerschütterung, ein Schädelhirn- und ein Bauchtrauma sowie Prellungen.

Der Angriff soll vor mehreren Zeugen geschehen sein, die allerdings nicht eingegriffen hätten. „Was läuft falsch in diesem Land“, frage Dilan, erneut den Tränen nahe. „Ich bin einfach hier, um Solidarität zu zeigen“, sagte der 32-jährige Martin. „Wir brauchen mehr Zivilcourage, und Rassismus hat in diesem Land nichts verloren.“

Polizei gab zuerst Falschmeldung heraus

Der Fall sorgte vor allem für Aufsehen, weil er von der Berliner Polizei zunächst vollkommen falsch dargestellt wurde. Am Tag nach der Tat wurde zunächst eine Pressemeldung unter dem Titel „Streit über eine fehlende Mund-Nasen-Bedeckung“ veröffentlicht, die der jungen Frau implizit Schuld an dem Übergriff gab. Demnach wurde die 17-Jährige attackiert, weil sie keine Maske getragen haben soll. Mehrere Medien griffen den Fall auf und stellten Dilan als Maskenverweigerin dar.

Erst nachdem sie aus dem Krankenhaus ein Video auf Instagram veröffentlichte und angab, dass sie sehr wohl eine Maske getragen habe und ihre Herkunft als Grund für die Attacke nannte, korrigierte die Polizei ihre Meldung. Berlins Innensenatorin Iris Spranger hat den Vorfall verurteilt, die Polizei allerdings verteidigt. Die Meldung sei auf Grundlage von Zeugenaussagen entstanden, die nur einen Ausschnitt des Geschehens gesehen hätten, sagte die SPD-Politikerin dem „Spiegel“.

Wichtig sei, dass es eine Fehlerkultur gebe, betonte Kultursenator Klaus Lederer (Linke), der am Sonntag ebenfalls an der Demonstration teilnahm. „Behörden müssen in der Lage sein, sich permanent zu reflektieren.“