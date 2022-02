Ausnahmezustand bei Berliner Feuerwehr dauert nach Sturm an

Berlin. Nach Sturmtief "Zeynep" dauert der Ausnahmezustand bei der Berliner Feuerwehr an. Nach Angaben eines Sprechers waren am Sonntagmorgen gegen 9.00 Uhr noch 35 Einsätze abzuarbeiten, die im Zusammenhang mit dem Sturm standen. Ausnahmezustand bedeutet in diesem Fall, dass so viele Alarmrufe eingehen, dass sie nicht mehr - wie sonst üblich - nacheinander abgearbeitet werden können, sondern andere Prioritäten gesetzt werden.

Die Berliner Feuerwehrleute sind seit vergangenen Donnerstag wegen heftiger Stürme im Dauereinsatz. Sturmtief "Zeynep" bescherte den Feuerwehrleuten von Freitagabend bis Samstagabend 2033 wetterbedingte Einsätze, wie es hieß. Das waren noch mehr Fälle als knapp zwei Tage zuvor bei Sturmtiefs "Ylenia", wo die Feuerwehr 1366 wetterbedingte Einsätze verzeichnete

