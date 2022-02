Kellerbrand in Berlin-Marzahn: Ein Verletzter

Berlin. Bei einem Brand in Berlin-Marzahn ist ein Mensch verletzt worden. Am frühen Sonntagmorgen hätten mehrere Kellerverschläge in der Rosenbeckerstraße gebrannt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am frühen Morgen. Demnach waren insgesamt 42 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort und löschten den Brand. Ein Verletzter wurde in ein Krankenhaus gebracht, nähere Angaben zur Art der Verletzung lagen zunächst nicht vor. Nach Angaben eines Polizeisprechers vom Sonntagmorgen war die Brandursache bisher unbekannt.

© dpa-infocom, dpa:220220-99-213477/2

