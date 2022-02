Sängerin Chris Doerk hält nichts von Castingshows

Kleinmachnow. Chris Doerk, die einst in der DDR mit Frank Schöbel ein Traumpaar der Schlagermusik bildete, hält nichts von Castingshows. "Für junge Menschen ist der Sieg in einer Castingshow schwer zu verkraften", sagte die Sängerin der Deutschen Presse-Agentur. "Von einer Null-Bekanntheit auf 100 wird man hochgejubelt und dann fallengelassen. Die gesanglichen und künstlerischen Fähigkeiten interessieren da nicht", sagt Doerk, die seit mehr als 60 Jahren auf der Bühne steht. Am 24. Februar wird die Sängerin - Erkennungszeichen geflochtene Zöpfe und Baskenmütze - 80 Jahre alt.

© dpa-infocom, dpa:220220-99-212565/4

