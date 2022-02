Konzert: Max Herre live in Potsdam 2022 - Was Fans wissen müssen

Max Herre kommt am 26. März 2022 für ein Konzert nach Potsdam. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Konzert: Max Herre spielt am 26. März 2022 in Berlin.

Nikolaisaal Potsdam Max Herre live in Potsdam 2022 - Was Fans wissen müssen

Max Herre ist zurück: Im Frühjahr 2022 geht der einstige "Freundeskreis"-Frontmann zusammen mit dem Jazz-Pianisten Roberto Di Gioia, dessen All-Star-Jazzband Web Web und dem Filmorchester Babelsberg auf Tour und kommt am 26. März 2022 für ein besonderes Konzert nach Berlin.

Mit im Gepäck hat das Ensemble Songs aus ihrem Studioalbum "Web Max", das komplett auf einem alten Vier-Spur-Kassettengerät aufgenommen wurde und im August 2021 erschien. Fans dürfen sich bei der Show in Berlin auf eine akustische Zeitreise in die 70er-Jahre einstellen und sich auf feinsten Soul- und Ethno-Jazz freuen.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 20. November 2020 geplant gewesen. Weil dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 26. März 2022.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits gekaufte Tickets behalten Ihre Gültigkeit, wer Tickets nur für die MBS-Arena hatte, wird auf Wunsch umgesetzt.“ Weitere Informationen für Ticketinhaber und ein Kartenformular für eine Rückabwicklung finden Sie auf der Veranstaltungsseite des Konzerts.

Wo wird Max Herre auftreten?

Das Konzert findet im Nikolaisaal Potsdam (Wilhelm-Staab-Straße 10-11, 14467 Potsdam) statt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (26. März 2022) gegen 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt um 20.00 Uhr.

Gibt es noch Tickets?

Ja, für das Berlin-Konzert von Max Herre im Nikolaisaal Potsdam sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 11,00 Euro zzgl. Gebühren).

Max Herre

Welche Songs wird Max Herre in Potsdam spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert im Nikolaisaal Potsdam davon abweichen, aber diese Songs spielte Max Herre bei seinem Auftritt 2020 in Leipzig:

Athen Lass gehen Siebzehn 1ste Liebe 17. September Nachts / Diebesgut Sans Papier Dunkles Kapitel Berlin - Tel Aviv Wolke 7 Villa auf der Klippe FK 10 1992 Rap Ist Fälscher Konny Kujau

Zugabe:

A-N-N-A Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte Mit Dir Halt Dich an Deiner Liebe fest Wo rennen wir hin? Das Wenigste

Wie komme ich zum Nikolaisaal Potsdam?

Für die Anfahrt empfehlen sich die öffentlichen Nahverkehrsmittel: Der Nikolaisaal Potsdam befindet sich unweit des Hauptbahnhofs Potsdam und kann vom Hauptbahnhof mit den Buslinien 605, 606, 612, 631, 638 sowie den Tramlinien 91, 92, 96 erreicht werden (Haltestelle: Platz der Einheit/West). Die Fahrzeit beträgt etwa fünf Minuten.

Anfahrt mit dem PKW: Von Norden: Über die A115/E51, Ausfahrt 6: Potdam-Babelsberg, Richtung Potsdam-Zentrum fahren (Humboldt-Brücke) / von Westen: Von Berlin-Zehlendorf (B1 Königstraße) kommend über Glienicker Brücke fahren Richtung Potsdam-Zentrum. Im direkten Umfeld des Nikolaisaals sind die Parkmöglichkeiten beschränkt. In der Nähe befindet sich das kostenpflichtige Parkhaus in der Tiefgarage der Wilhelm-Galerie (Am Platz der Einheit).

Gibt es ein Hygienekonzept im Nikolaisaal Potsdam?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zu den Einlassbestimmungen im Nikolaisaal Potsdam.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Max Herre live im Nikolaisaal Potsdam, Großer Saal, Sonnabend, 26. März 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Wilhelm-Staab-Straße 10-11, 14467 Potsdam