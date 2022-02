Berlin-Konzert: Robert Glasper live 2022 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Robert Glasper spielt am 26. März 2022 in Berlin.

Huxleys Neue Welt Robert Glasper live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Das Warten hat ein Ende: Im Frühling 2022 geht Robert Glaper auf Tournee und kommt im Rahmen seiner aktuellen Tour am 26. März 2022 für ein Konzert in die Hauptstadt. Mit im Gepäck hat der US-amerikanischer Jazz-Pianist Songs aus seinem brandaktuellen Album "Black Radio 3", das im Februar 2022 erscheint, sowie eine Auswahl seiner beliebtesten Stücke wie "So Beautiful", "Afro Blue" und "All I Do.

"Ich könnte mir keine bessere Art und Weise vorstellen, das 10-jährige Jubiläum von Black Radio zu feiern, als mit der Veröffentlichung von Black Radio 3", so Robert Glasper in einem Statement. Zuletzt hatte der Pianist, Produzent und Komponist aus Houston unter anderem mit Meshell Ndegeocello und der R&B-Sängerin H.E.R. zusammengearbeitet. 2020 war er beteiligt an der Supergroup Dinner Party mit Kamasi Washington, Terrace Martin und 9th Wonder.

Wo wird Robert Glasper in Berlin auftreten?

Das Konzert findet im Huxleys Neue Welt (Hasenheide 107–113, 10967 Berlin-Neukölln) statt. Die Neue Welt ist ein ehemaliger Bierpalast und liegt am östlichen Ende der Straße Hasenheide im Berliner Bezirk Neukölln.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für den Berlin-Auftritt von Robert Glasper im Huxleys sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 31,95 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (26. März 2022) um 20.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 21.00 Uhr.

Gibt es ein Hygienekonzept im Huxleys?

Huxleys Neue Welt hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept im Huxleys .

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zum Huxleys?

Die Veranstalter empfehlen, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen: Mit fünf direkten Busverbindungen, einem Taxistand und zwei U-Bahnanbindungen erreicht man das Huxleys Neue Welt problemlos (Anfahrt: U7, U8 (Hermannplatz), M29, M41, 104). Wer mit dem Auto kommt, sollte keine Probleme mit Parkplätzen haben: Das Umfeld des Huxleys Neue Welt ist kein reines Wohngebiet und bietet deshalb ausreichend Parkmöglichkeiten. Zusätzlich befindet sich direkt neben der Venue ein 1200 Quadratmeter großer Parkplatz, der nachts für 300 Autos zur Verfügung steht.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zum Veranstaltungsort Huxleys Neue Welt.

Robert Glasper live in Berlin, Sonnabend, 26. März 2022, Einlass ab 20:00 Uhr, Konzertbeginn gegen 21:00 Uhr, Huxleys Neue Welt, Hasenheide 107–113, 10967 Berlin-Neukölln.