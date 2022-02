Konzert: James Blake spielt am 7. Mai 2022 in Berlin.

Verti Music Hall James Blake live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Der britische Sänger und Songwriter James Blake geht im Frühling 2022 auf Tournee und kommt im Rahmen seiner Tour am 7. Mai 2022 für ein Konzert nach Berlin. Mit im Gepäck hat James Blake Songs aus seinem aktuellem Album "Friends That Break Your Heart", das im Oktober 2021 erschien, sowie eine Auswahl seiner beliebtesten Hits wie "Say What You Will", "Retrograde" und "Limit to Your Love".

Wo wird James Blake auftreten?

Das Konzert wird in der Verti Music Hall am Mercedes-Platz (Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) stattfinden.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von James Blake in der Verti Music Hall sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 58,65 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (7. Mai 2022) um 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs wird James Blake in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Verti Music Hall davon abweichen, aber diese Songs spielten James Blake bei seinem Auftritt im Oktober 2021 in Atlanta:

Famous Last Words Life Round Here The Limit to Your Love I Keep Calling Klavierwerke/CMYK Mile High Life Is Not the Same Show Me Funeral Say What You Will Godspeed Foot Forward Voyeur Stop What You're Doing Retrograde Are You in Love? Don't Miss It A Case of You The First Time Ever I Saw Your Face

Wie komme ich zur Verti Music Hall?

Die Verti Music Hall am Mercedes Platz ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. An Wochentagen fährt die U-Bahn normalerweise bis etwa 0.30 Uhr, die letzte S-Bahn gegen 1.30 Uhr. Anschließend sind auf der Strecke Nachtbusse im Einsatz. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße ein Parkhaus. Folgen Sie auf der Mühlenstraße einfach der Ausschilderung "Parkhaus Arena".

Gibt es ein Hygienekonzept in der Verti Music Hall?

Die Verti Music Hall hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Verti Music Hall

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es an der Verti Music Hall begrenzte Aufbewahrungsmöglichkeiten. Für die Aufbewahrung von Taschen und Rucksäcken wird eine Gebühr von 5 Euro fällig. Bei der Einlasskontrolle in der Verti Music Hall gibt es Durchgangs-Metalldetektoren, wie man sie von Flughäfen kennt. Tablets, Laptops / Notebooks, Stative und Selfie-Sticks dürfen nicht mit.

Hier finden Sie die generellen Hinweise zum Einlass in der Verti Music Hall.

James Blake live in der Verti Music Hall, Sonnabend, 7. Mai 2022, Einlass 18.30 Uhr; Konzertbeginn 20 Uhr; Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.