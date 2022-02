Berlin-Konzert: Heaven 17 live 2022 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Heaven 17 spielen am 3. April 2022 in Berlin.

Astra Kulturhaus Heaven 17 live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Heaven 17 wollten eigentlich 2021 ihr 40-jähriges Jubiläum mit einer Konzertreise durch Deutschland feiern. Jetzt geht die britische Synthie-Pop-Band im Frühjahr 2022 auf Tour und kommt im Rahmen ihrer "40th Anniversary Tour" am 3. April für ein Konzert nach Berlin. Mit im Gepäck hat das legendäre Duo Glen Gregory (Gesang) und Martyn Ware (Gesang, Keyboards) eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "Temptation", "Let Me Go" und "Fascist Groove Thang".

Heaven 17 produzierten Mitte der 1980er-Jahre eine Reihe von Hit-Singles und -Alben und sind wahrscheinlich am besten für den Song "Temptation" in Erinnerung geblieben. Während ihrer Karriere arbeiteten die Musiker aus Sheffield unter anderem mit Duran Duran, George Michael und dem Spandau Ballet zusammen. Zu ihren bemerkenswertesten Alben gehören "Penthouse and Pavement" (1981) und "How Men Are" (1984).

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 19. April 2020 geplant gewesen und wurde zwischenzeitlich auf den 14. Mai 2021 verschoben. Weil auch dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 3. April 2022.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits gekaufte Tickets behalten Ihre Gültigkeit."

Wo werden Heaven 17 auftreten?

Das Konzert wird im Astra Kulturhaus (Revaler Str. 99, 10245 Berlin) stattfinden. Die Location gehört zum kleinen Imperium der "Lido"-Macher. Früher war das Gebäude die Kantine und das Kulturhaus des Reichsbahnausbesserungswerks (RAW). Inzwischen ist das Astra Kulturhaus dank Holzfußboden und Martin-Audio-Line-Array-Musikanlage für seinen spitzenmäßigen Sound bekannt und fasst etwa 1500 Besucher.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Heaven 17 im Astra sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 47,20 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonntag (3. April 2022) um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs werden Heaven 17 in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert im Astra davon abweichen, aber diese Songs spielten Heaven 17 bei ihrem Auftritt im November 2021 in Liverpool:

The Height of the Fighting (We Don't Need This) Fascist Groove Thang Crushed By the Wheels of Industry Play to Win Geisha Boys and Temple Girls Come Live With Me This Is Mine And That's No Lie We Live So Fast You've Lost That Lovin' Feelin' Let's All Make a Bomb Let Me Go Penthouse and Pavement Temptation

Zugabe:

Party Fears Two Let's Dance Being Boiled

Wie komme ich zum Astra Kulturhaus?

Das Astra Kulturhaus ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 und U3 auch Busse der Linien 248, 300 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. Das Kulturhaus (Revaler Str. 99) befindet sich nördlich der Warschauer Brücke ca. 300 Meter Fußweg vom Bahnhof entfernt. Da es auf dem Gelände des Astra Kulturhaus keine Parkplätze gibt, empfiehlt sich die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Gibt es ein Hygienekonzept für das Astra Kulturhaus?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden sie die aktuellen Veranstaltungshinweise für das Astra Kulturhaus.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Heaven 17 live im Astra Berlin, Sonntag, 3. April 2022; Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Revaler Str. 99, 10245 Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg)