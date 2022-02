Hier spielt die Musik – Wirtschaft sammelt Spenden

Die Berliner Wirtschaft sammelt wieder Spenden für Musikerinnen und Musiker in Not. Im vergangenen Jahr konnte 400 Künstlern geholfen werden.

Die erste Hilfsaktion war erfolgreich, nun soll eine zweite folgen: Die Berliner Wirtschaft sammelt unter dem Motto #hierspieltdiemusik wieder Spenden für Musikerinnen und Musiker in finanzieller Not. „Unsere Botschaft ist: Wir warten auf euch“, sagte die Geschäftsführerin des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI), Claudia Große-Leege, im Gespräch mit der Berliner Morgenpost. Der VBKI organisiert die die Spendenaktion nun zum zweiten Mal. „Wir wollen alle wieder Musik hören, ins Konzert gehen, sei es zum Klassik- oder Jazz-Konzert, oder in die Oper“, sagt Große-Leege. Mit einer kleinen Spende könne schon viel erreicht werden, denn etliche Künstler seien in den langen Corona-Monaten in finanzielle Probleme geraten.

Im vergangenen Jahr wurden 436.000 Euro gesammelt

Im vergangenen Jahr hatten der VBKI, die Wohnungsbaugesellschaft Gesobau und das Immobilienunternehmen Engel & Völkers Commercial die Aktion #hierspieltdiemusik ins Leben gerufen. Spenden in Höhe von 436.000 Euro konnten gesammelt werden. Um finanzielle Unterstützung bewarben sich dann 527 Musiker. Die Anträge wurden auf Bedürftigkeit geprüft, 405 Musikern wurde schließlich geholfen. „Es waren wirklich bewegende Schicksale dabei, viele Menschen waren sehr verzweifelt“, erinnert sich Claudia Große-Leege, die Mitglied in dem achtköpfigen Vergabegremium war, das die Spenden verteilte. In dem Gremium sind auch Sascha Vollmer von der Gruppe The BossHoss, Pat Appleton von De-Phazz, der Berliner Rapper Prinz Pi und der Berliner Orchesterdirektor Thomas Schmidt-Ott vertreten. Durchschnittlich zwischen 1000 und 2000 Euro erhielten die Musiker als Unterstützung.

Ziel ist es, die kulturelle Vielfalt zu erhalten

Nun wollen die Wirtschaftsvertreter erneut helfen. Spenden in Höhe von rund 100.000 Euro haben sie schon wieder akquiriert, doch es sollen noch mehr werden. „Schon 100 Euro helfen uns“, sagt die VBKI-Geschäftsführerin. Das Geld werde „eins zu eins“ an die Künstler weitergegeben. Weil in den vergangenen Monaten wenig Musikveranstaltungen stattfinden konnten, müsse man alles tun, um die kulturelle Vielfalt in Berlin sichern. „Wir wollen die kreativen Kraft unserer Stadt erhalten und möglichst vielen Berliner Musikerinnen und Musikern diese unbürokratische Unterstützung zukommen lassen“, so Große-Leege.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch kleine Spenden sind willkommen

Wer die Aktion für Berliner Musiker unterstützen möchte, kann den Betrag auf dieses Konto überweisen: Spendenkonto IBAN DE34 1005 0000 0191 0132 00, BIC BELADEBEXXX Verwendungszweck: hierspieltdiemusik. Alle Informationen zu der Spendenaktion sind auch im Internet zu finden unter www.hierspieltdiemusik.berlin