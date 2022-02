Sturmtief "Zeynep": Rund 800 Feuerwehreinsätze in Berlin

Berlin. Die Berliner Feuerwehr ist wegen des Orkantiefs "Zeynep" am Freitag und frühen Samstag rund 800 Mal ausgerückt. "Wir waren die ganze Nacht auf Trab", so ein Sprecher der Feuerwehr am Samstagmorgen. Es habe sich aber vor allem um kleinere Einsätze gehandelt. Verletzt wurde nach den bisherigen Erkenntnissen niemand.

Besonders stark schlug der Sturm im Süden und Südwesten der Stadt zu: In Schöneberg stieß nach Angaben der Feuerwehr eine S-Bahn mit einem Baum auf den Gleisen zusammen, im Villenviertel Grunewald entwurzelte der Sturm viele Bäume. In Dahlem wurden mit 108 Stundenkilometern die höchsten Windgeschwindigkeiten in ganz Berlin gemessen, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes am Samstagmorgen sagte.

Am Berliner Flughafen war es zudem zu Schwierigkeiten bei der Gepäckabfertigung gekommen. Hunderte Fluggäste warteten nach Angaben eines dpa-Reporters am späten Freitagabend vergeblich auf ihre Koffer. Der Flughafen hatte demnach wegen des Sturms den Betrieb der Gepäckbänder eingestellt, die Reisenden sollten ihre Koffer nun am Samstag abholen. Für Nachfragen war der Flughafen am Freitagmorgen zunächst nicht zu erreichen.

© dpa-infocom, dpa:220219-99-201521/2