Brand in Potsdamer Mehrfamilienhaus: Ein Verletzter

Potsdam. Bei einem Feuer am Freitag in einem Potsdamer Mehrfamilienhaus ist ein Mensch verletzt worden. Der Brand sei am Vormittag in der Lilienthalstraße im Südosten der Stadt ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Rund 50 Einsatzkräfte räumten drei Aufgänge des Häuserblocks und löschten das Feuer. Eine Person wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand war nach den Angaben einer Polizeisprecherin vom Freitag in einer Wohnung ausgebrochen und hatte sich dann auf umliegende Wohnungen ausgebreitet. Nähere Erkenntnisse zur Brandursache lagen zunächst nicht vor.

© dpa-infocom, dpa:220218-99-192875/2

