Nach Kürzungen: BVG und S-Bahn stocken Fahrplan wieder auf

Berlin. Nachdem S-Bahn und Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ihre Fahrpläne aufgrund vieler Krankmeldungen und Quarantänefälle reduzieren mussten, soll das Angebot nun wieder aufgestockt werden. Das haben die beiden Verkehrsunternehmen am Freitag mitgeteilt. Die BVG hatte ihren Fahrplan im Januar in zwei Schritten gekürzt, bei der S-Bahn gelten auf mehreren Linien seit Ende Januar Einschränkungen.

Nun kündigte die S-Bahn an, ab kommendem Montag zu den Hauptverkehrszeiten wieder die Taktverstärker auf der Linie S5 fahren zu lassen. Am kommenden Sonnabend will man dann zum normalen Wochenendfahrplan zurückkehren, die zuletzt gestrichene Linie S26 soll also wieder fahren und außerdem die S75 vom 20-Minuten-Takt zum Zehn-Minuten-Takt zurückkehren. Zuletzt sollen die Verstärkerfahrten auf den Linien S1 und S3 folgen, die ab 28. Februar, also übernächstem Montag, wieder unterwegs sein sollen.

U-Bahn und Straßenbahn: Volles Angebot ab Montag

Die BVG gab bekannt, dass ab kommendem Montag alle U- und Straßenbahnen zum vollen Fahrplanangebot zurückkehren. Von den Kürzungen waren die beiden Tram-Linien M5 und M6 betroffen, die derzeit nur alle zehn Minuten fahren, sowie sechs U-Bahn-Linien: die U2, U4, U5, U6, U8 und U9. Auf zwei Linien, der U5 und der U8, würden die Züge aber schon seit dieser Woche wieder im regulären Takt fahren, teilte die BVG mit.

Auch bei den Bussen, wo derzeit auf 21 Linien ein gekürzter Fahrplan gilt, soll es ab Montag mehr Fahrten geben. Das reguläre Angebot wird hier aber erst ab übernächstem Montag wieder erbracht. Die zusätzlichen Fahrten werden in der kommenden Woche auch noch nicht in der Fahrplanauskunft angezeigt, so die BVG, die auf die aufwendige Umstellung aufgrund der vielen Buslinien verwies. Die digitalen Anzeiger an den Haltestellen sollen aber alle Busse abbilden.

BVG: Entscheidung zu Fahrplankürzung war richtig

Die BVG hatte ihren Fahrplan in der Omikron-Welle um knapp fünf Prozent kürzen müssen. „Die Entscheidung, die Takte auf einigen Linien anzupassen, war uns alles andere als leichtgefallen“, erklärte Betriebsvorstand Rolf Erfurt in der Mitteilung der BVG. Dennoch sei diese „notwendig und richtig“ gewesen, „weil wir so auch in den vergangenen Wochen stabil und zuverlässig unterwegs sein konnten“, so Erfurt weiter. Zum Ausgleich für ausfallende Fahrten hatte die BVG eigenen Angaben zufolge zuletzt auch größere Fahrzeuge eingesetzt, wo immer das möglich gewesen sei.