Deutscher Wetterdienst: Der nächste Sturm kommt am Freitag

Potsdam/Berlin. Der Deutsche Wetterdienstes (DWD) erwartet für Berlin und Brandenburg am Freitagabend ein weiteres Orkantief. Bereits am späten Nachmittag ist mit ersten Sturmböen zu rechnen, wie der DWD am Donnerstag in Potsdam mitteilte. Am Abend und zu Beginn der Nacht zum Samstag seien Böen zwischen 90 und 110 Stundenkilometern möglich, stellenweise auch Orkanböen um 120 Stundenkilometer. In der zweiten Nachthälfte, lasse der Wind deutlich nach. Nach DWD-Angaben ist von "einer Wetterlage mit hohem Unwetterpotenzial" auszugehen. Er rät dazu, die weiteren Wettervorhersagen aufmerksam zu verfolgen.

© dpa-infocom, dpa:220217-99-173781/2

