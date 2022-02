"Telefone blinken ständig": Viele Einsätze wegen "Ylenia"

Potsdam. Das Sturmtief "Ylenia" hat in Brandenburg zu vielen Einsätzen der Feuerwehr geführt. Die Regionalleitstelle Nordwest in Potsdam zählte seit Mittwochabend bis Donnerstagnachmittag rund 700 Einsätze. Allein 200 seien es in der Nacht gewesen, wie eine Sprecherin sagte. "Das Anrufaufkommen ist durchgehend hoch", sagte sie.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hatte es in der Nacht zum Donnerstag in Brandenburg orkanartige Böen gegeben. In Potsdam und Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) wurden demnach Windgeschwindigkeiten von bis zu 111 Stundenkilometern erreicht. In Angermünde (Uckermark) hat der DWD sogar einen Wert von 125 Stundenkilometern gemessen.

In der Regionalleitstelle Brandenburg in Brandenburg an der Havel wurden 389 Einsätze gezählt. Auch hier seien die Notrufe "gleichbleibend hoch", wie ein Sprecher sagte. "Wir haben alle Plätze besetzt. Die Telefone blinken ständig. Sie stehen nie still." Die Leitstelle Lausitz hatte bis zum Mittag 442 sturmbedingte Einsätze registriert. Schwerpunkt sei vor allem der Kreis Dahme-Spreewald. Im Leitstellengebiet waren mehr als 1200 Feuerwehrleute im Einsatz. Der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch und der Leiter des Verwaltungsstabes Cottbus/Chóśebuz, Thomas Bergner, dankten den Einsatzkräften für ihre Arbeit.

Wegen den Gefahren durch den Sturm warnte die Feuerwehr Potsdam vor unnötigen Aufenthalten im Freien. "Die #Feuerwehr Potsdam hat bislang 28 #Sturm Einsätze in der @LH_Potsdam abgearbeitet. Weitere 17 Einsätze sind offen", hieß es auf Twitter am Mittag. Bisher habe es einen leichtverletzten Menschen gegeben. "Bitte nur bei akuter Gefahr den Notruf 112 wählen um eine Überlastung zu vermeiden. Einsätze werden priorisiert abgearbeitet", hieß es auf Twitter.

Im Süden Brandenburgs hatte "Ylenia" viele Stromausfälle verursacht. Am frühen Donnerstagmorgen waren im Umland von Cottbus rund 5000 Haushalte ohne Strom, wie der Netzbetreiber Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mitteilte. Am Vormittag reduzierte sich die Zahl auf rund 700 Haushalte. Betroffen waren noch die Landkreise Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße.

Bei der Bahn, der Tram und dem Fährverkehr kam es zu Einschränkungen. Straßen wie die Brandenburger Straße in Potsdam mussten teilweise gesperrt werden. Der DWD kündigte für Freitagabend breits das nächste Unwetter durch Orkanböen an.

