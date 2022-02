Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel.

Bildung Ministerium: Ziele an Schulen trotz Corona wohl erreichbar

Potsdam. Die durch die Corona-Pandemie verursachten Unterrichtsprobleme sind für das Brandenburger Bildungsministerium kein Grund für eine Schulzeitverlängerung. Bei den Lehrstandserhebungen zum Beginn des laufenden Schuljahres habe die Mehrheit der Schulen angegeben, dass die Bildungsziele in den einzelnen Fächern und Jahrgangsstufen "voraussichtlich erreichbar" sein werden, teilte das Ministerium auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion mit.

Allerdings räumte die Behörde ein, dass es Lernrückstände gebe. Schon das Monitoring im Vergleich zum Schuljahr 2020/2021 habe einen größeren Unterstützungsbedarf insbesondere zur Stärkung der sprachlichen und mathematischen Kompetenz der Schülerinnen und Schüler deutlich werden lassen. Geeignete Maßnahmen, um die Bildungsziele zu erreichen, erhielten die Schulen aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona".

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit dem Bund-Länder-Aktionsprogramm soll neben zusätzlichen Lehrkräften und weiteren Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr an den Schulen auch die Schulsozialarbeit ausgeweitet werden. Dafür stehen in Brandenburg insgesamt 68,7 Millionen Euro für die Dauer von zwei Schuljahren bereit.

Zugleich spricht sich das Bildungsministerium gegen eine dauerhafte oder zeitlich befristete Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren an den Gymnasien aus. Die guten und teilweise deutlich besseren Ergebnisse der letzten beiden Abiturjahrgänge hätten gezeigt, dass die Schülerinnen und Schüler gut auf die Prüfungen vorbereitet gewesen seien.

Es habe "keine signifikanten Abweichungen" in den Leistungen im Vergleich zu den Vorjahren gegeben, so das Ministerium. Einige Jungen und Mädchen hätten das Schuljahr freiwillig wiederholt. Die deutliche Mehrheit aber strebe weiterhin das Abitur nach zwölf Jahren an.

© dpa-infocom, dpa:220217-99-168873/2