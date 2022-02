Feuerwehreinsatz im Schwimmbad: Chlorgas ausgetreten?

Berlin. Die Berliner Feuerwehr ist zu einem Gefahrengut-Einsatz in ein Schwimmbad in Berlin-Rummelsburg ausgerückt. Es bestehe der Verdacht, dass Chlorgas und Schwefelsäure ausgetreten seien, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstagmorgen. Die Feuerwehr sei gegen 7.06 Uhr informiert worden. Im Technikraum des Schwimmbades, das zu einem Fitnessstudio gehört, sei Wasser ausgetreten. Dieses stehe etwa ein Meter hoch. Die Feuerwehrleute würden nun mit Chemikalienschutzanzügen ausgerüstet und prüfen, ob sich in dem Wasser die gefährlichen Chemikalien befinden.

Menschen seien nicht in Gefahr gewesen, da das Schwimmbad noch leer gewesen sei, sagte der Sprecher. Rund 55 Einsatzkräfte waren nach Angaben der Feuerwehr vor Ort.

