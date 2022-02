Nahverkehr in Berlin

Nahverkehr in Berlin Video: BVG-Kontrolleure brechen junger Frau den Finger

Berlin. Sie sei kein Einzelfall, sagt die junge Frau mit verweinten Augen - und fordert mehr Respekt von Kontrolleuren der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Auf Instagram hat Juju Kim ein Video geteilt. Die junge Frau, von Beruf Yogalehrerin, erzählt darin, wie sie bei einer Fahrscheinkontrolle in einer Tram aggressiv behandelt und ihr der Finger gebrochen worden sei. Handyaufnahmen zeigen Ausschnitte des Vorfalls.

"Am Dienstag fuhr ich Richtung Prenzlauer Berg heim und vergaß, ein Ticket zu kaufen. Ich wollte eins kaufen, als es mir einfiel, in demselben Moment kamen die BVG-Kontrolleure. Als sie kamen, hatte ich eins, aber sie wollten es nicht akzeptieren. Sie sagten, es sei zu spät. Das habe ich nicht verstanden. Sie sagten, ich solle die Bahn verlassen, aber ich wollte das nicht, denn ich hatte ja ein Ticket. Sie wurden richtig aggressiv und forderten mich erneut auf, die Bahn zu verlassen."

Zum Hintergrund: Bei der BVG und der S-Bahn gibt es eine Zwei-Minuten-Regel. Damit soll verhindert werden, dass digitale Tickets erst dann gekauft werden, wenn Kontrolleure erscheinen. Auf den Online-Tickets in der App erscheint daher ein zweiminütiger Countdown. Erst nach dem Ablaufen gelten die Tickets als gültig.

BVG-Fahrscheinkontrolle: Sie verließ die Bahn, doch die Situation eskalierte weiter

Juju Kim verließ schließlich nach Aufforderung des Tramfahrers die Bahn. "Die beiden Kontrolleure kamen hinterher und hielten mich von hinten und am Arm fest. Ich bat sie, mich nicht anzufassen. Sie schrien mich an. Mein Arm tat richtig weg." Ein Handyvideo, das ein Zeuge gedreht hat, zeigt, wie Juju Kim versucht, sich zu befreien. Dabei soll einer der Männer mutmaßlich Kims Finger gebrochen haben.

Zwei Männer sollen sich anschließend als Polizisten ausgegeben haben. Sie hätten die junge Frau aufgefordert, eine hohe Strafe zu bezahlen und ihren Ausweis zu zeigen. Die "echte" Polizei kam laut Juju Kim schließlich hinzu und rief einen Rettungswagen. Im Krankenhaus habe man den Bruch festgestellt und dass der Mittelfinger operiert werden muss. Das ist mittlerweile geschehen. "Ich muss den Finger sechs Wochen stillhalten und kann währenddessen keine Yogastunden geben. Es gibt auch keine Garantie, dass die Hand wieder komplett wiederhergestellt sein wird." Ihr rechter Arm ist bis zum Gelenk geschient.

Das Video auf Instagram zeigt die aggressiven BVG-Kontrolleure und die weinende Juju Kim. Es folgen Aufnahmen der Frau im Krankenhaus, vom Röntgenbild und wie sie Schwierigkeiten hat, sich mit dem gebrochenen Finger ihre Socken anzuziehen. In sechs Wochen sei eine weitere Operation notwendig, heißt es in dem Video.

Sie hat Angst, dass so etwas wieder passieren könnte

Juju Kim erzählt ihre Geschichte weinend und sagt, dass sie Angst habe, dass so etwas wieder passieren könnte. Sie fordert, dass die BVG Verantwortung übernehmen soll und ihre Kontrolleure anhalten, Menschen mit Respekt zu behandeln. "Der BVG-Slogan heißt: 'Weil wir dich lieben'. Bitte zeigt das in eurem Handeln, nicht nur mit Worten." Das Video solle geteilt werden, bittet sie, damit die BVG reagiert.

Laut Berichten in "Tagesspiegel" und "B.Z." ereignete sich der Vorfall am 18. Januar in der Straßenbahnlinie M10 Höhe Frankfurter Tor. Demnach bestätigt die Pressestelle der Polizei den Einsatz. Sowohl gegen Kim als auch gegen einen 24 Jahre alten Kontrolleur wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Auch der BVG ist der Vorfall bekannt, heißt es. Man nehme die Beschwerden gegen das eingesetzte Sicherheitspersonal "sehr ernst", bei Kenntnis von schwerwiegenden Fällen werde unabhängig von polizeilichen Ermittlungen das eigene Personal angehört, Zeugenaussagen geprüft und mögliche Videoaufnahmen gesichtet, antwortete die Pressestelle der BVG auf eine Anfrage des "Tagesspiegels".

Erst kürzlich hatte das Video einer 17-Jährigen, das eine rassistische Attacke in Prenzlauer Berg zeigt, für Empörung weit über die Grenzen Berlins hinaus gesorgt. Es wurde millionenfach aufgerufen.

