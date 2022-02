Hong Sangsoo, Regisseur, und Schauspielerin Kim Minhee während des Pressetermins zu dem Film "Yeong-Hwa (The Novelist's Film)" im Rahmen der Berlinale.

Film Berlinale zeichnet auch "The Novelist's Film" aus

Berlin. Die Erzählung "The Novelist's Film" gewinnt in diesem Jahr den Großen Preis der Jury bei den Filmfestspielen in Berlin. Der südkoreanische Regisseur Hong Sangsoo erzählt darin von einer Schriftstellerin, die im Laufe des Tages verschiedenen Menschen begegnet. Im vergangenen Jahr hatte der Filmemacher bereits den Drehbuchpreis für seinen Schwarz-Weiß-Film "Introduction" gewonnen.

