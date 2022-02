Berlin. Bei den Filmfestspielen in Berlin hat auch das Drama "Robe of Gems" eine Auszeichnung gewonnen. Der Film erzählt von drei Frauen in Mexiko, die auf unterschiedlichen Wegen mit dem Drogengeschäft in Konflikt geraten. Der Film von Regisseurin Natalia López Gallardo gewann am Mittwochabend den Preis der Jury.

© dpa-infocom, dpa:220216-99-160893/3

