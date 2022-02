Freie Universität: Neuanfang mit altem Präsidenten

Berlin. An der Freien Universität ist anders als an den beiden anderen großen Berliner Universitäten TU und HU der Führungswechsel ausgeblieben. Der erweitere Akademische Senat der FU wählte am Mittwoch im Audimax erneut den Mathematikprofessor Günter M. Ziegler zum Präsidenten. Ziegler bekam 46 von 60 Stimmen. Seine Konkurrentin Beatrix Busse, Anglistin von der Universität Köln, sammelte ???? Voten ein. Damit blieb Ziegler das Schicksal seines früheren TU-Kollegen Christian Thomsen erspart, der im Januar abgewählt worden war. An der HU war die Präsidentschaft vakant.

Vor der Wahl an der FU hatte ein Sieg Busses für Kenner der Szenerie durchaus im Bereich des Möglichen gelegen. Denn in Zieglers erster Amtszeit hatte sich das Präsidium zerstritten, die Kanzlerin Andrea Bör hatte sogar eigenmächtig die Suche nach Gegenkandidaten für Ziegler beauftragt.

In seiner Vorstellungsrede kündigte Ziegler, der die FU seit 2018 führt, Verbesserungen an. Er spüre Aufbruchstimmung, „Verspannungen“ hätten sich gelöst, Kommunikationslücken geschlossen worden. Er versprach eine neue Universitätskultur, in der Wertschätzung für alle die Politik des „Kleinhaltens“ überwinden solle. Er räumte ein, dass die Personalentwicklung von wissenschaftlichen und anderen Mitarbeitenden nicht so stattfinde, wie sie es müsste und sprach von „großen Problemen“ in den Verwaltungsbereichen. Er wolle den Standort „Dahlem plus“ ausbauen, den Exzellenzstatus sichern, die Lehrkräftebildung als Profilelement der FU definieren und das Präsidium als Kollegialorgan führen anstatt nach dem Ressortprinzip. „Ich will das mit Wums machen“, warb Ziegler letztlich erfolgreich um das Vertrauen der Versammlung.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Beatrix Busse hatte in ihrer von englischsprachigen Schlagwörtern wimmelnden Vorstellungsrede die These vertreten, die FU müsse eine Balance finden zwischen wissenschaftlicher Weltklasse und einer neuen universitären Kultur der Gemeinsamkeit und des Miteinander-Redens. Der Zusammenhalt in der FU sei „aus den Fugen geraten. Dissonant gehe es zu in Dahlem. So wie es jetzt sei, könne es nicht bleiben, sagte die Frau aus Köln. Ihr Versprechen, die Probleme mit dem Blick von außen mit einem Neuanfang anzugehen, überzeugte die Mehrheit des erweiterten Akademischen Senats jedoch nicht. Begleitet wurde die Wahlveranstaltung von Protesten der Studierenden, die sich über das schlechte Management der Corona-Pandemie in der FU beklagten.