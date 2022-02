Die Fan-Gruppierung „Inferno Cottbus“ galt als Sammelbecken der rechtsextremen Cottbuser Hooligan-Szene. Im Mai 2017 löste sich die Gruppe formal auf. Einige der Mitglieder formierten sich neu in der „Kampfgemeinschaft Cottbus“. Das Foto stammt von einem Auswärtsspiel des FC Energie Cottbus am 4. Dezember 2010 in der IMPULS-Arena in Augsburg.