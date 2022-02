Mieten in Berlin stagnieren

Berlin. Trotz seines starken Wachstums und der gestiegenen Nachfrage nach Wohnungen bleibt Berlin vergleichsweise günstiger als andere deutsche Metropolen. Dazu tragen nach Auffassung von Maren Kern, Chefin des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU), vor allem die Mitgliedsunternehmen der Vereinigung „mit günstigen Mieten“ bei. Ihre Nettokaltmieten zum Stichtag Juni 2021 von durchschnittlich 6,37 Euro je Quadratmeter lägen um 42 Cent unter dem Mittelwert des Berliner Mietspiegels des vergangenen Jahres, sagte Kern bei der Vorstellung des BBU-Marktreports 2021. Noch deutlich größer sei die Abweichung zum Mietspiegelmittelwert von München mit einem Spitzenwert von 12,05 Euro pro Quadratmeter.

Nach Jahren steigender Mieten auch bei den BBU-Mitgliedsunternehmen zeigte das vergangene Jahr damit erstmals eine Trendumkehr. Hauptgrund dafür sei nicht etwa die Corona-Pandemie, sondern vielmehr die Nachwirkung des gescheiterten Berliner Mietendeckels, so Kern weiter. Vor knapp einem Jahr, im März 2021, hatte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe das im Februar 2020 in Kraft getretene Gesetz zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur Mietenbegrenzung (kurz MietenWoG) gekippt.

Doch viele Mitgliedsunternehmen des BBU hätten zur Wahrung des sozialen Friedens auf eine Anhebung der Mietzahlungen in den während seiner Geltungsdauer neu abgeschlossenen Mietverträgen verzichtet, führte Verbandschefin Maren Kern bei der Vorstellung des Marktmonitors weiter aus. Im BBU sind sowohl die sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften als auch Genossenschaften und private Wohnungskonzerne wie Vonovia organisiert. Zusammen vermieten sie 745.000 Wohnungen in der Hauptstadt – gut 44 Prozent des gesamten Berliner Mietwohnungsbestands.

Die Neuvermietungsmiete in Berlin ist bei den BBU-Mitgliedsunternehmen 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent auf 7,66 Euro nettokalt je Monat und Quadratmeter gesunken.

Marzahn-Hellersdorf am günstigsten, Steglitz-Zehlendorf am teuersten

Bei den Bestandsmieten (6,37 Euro je Quadratmeter) sei mit einem ermittelten Wachstum von 0,7 Prozent eine Stagnation zu verzeichnen, so Kern weiter. Jedoch sind mögliche Mieterhöhungen nach dem 30. Juni 2021 nicht in den Daten berücksichtigt. Kündigt ein Vermieter eine Mieterhöhung an, wird diese erst im dritten Monat danach fällig. Nach dem gescheiterten Mietendeckel wären diese damit also erst ab Juli 2021 möglich gewesen.

Auf Bezirksebene wiesen die durchschnittlichen Nettokaltmieten bei den Mitgliedsunternehmen des BBU erneut eine große Spanne auf. Marzahn-Hellersdorf hatte zum Stichtag 30. Juni 2021 mit durchschnittlich 5,71 Euro weiterhin das mit Abstand günstigste Mietenniveau. Die höchste durchschnittliche Nettokaltmiete von 7,09 Euro wurde erneut für Steglitz-Zehlendorf festgestellt.

Mieten im Berliner Umland im Durchschnitt einen Euro günstiger

Für Wohnungssuchende lohnt sich der Blick ins Berliner Umland, obwohl dort die Preise gestiegen sind. In den dortigen Städten lagen die Mieten für bei BBU-Mitgliedsunternehmen 2020 neu abgeschlossene Mietverträge bei durchschnittlich 6,99 Euro nettokalt pro Quadratmeter Wohnfläche und Monat. Das waren 28 Cent beziehungsweise 4,2 Prozent mehr als 2019. Eine durchschnittliche 60-Quadratmeter-Wohnung kostete hier im Schnitt 419 Euro nettokalt im Monat.

Die Zukunft des Neubaus bezahlbarer Wohnungen in Berlin bereite dem BBU große Sorgen, sagte Kern. „Auf die mittlerweile im Schnitt 20-jährige Dauer eines Mietverhältnisses bei unseren Unternehmen gerechnet, macht das einen rechnerischen Einnahmeverlust von 140 Millionen Euro. In Investitionen gerechnet, summiert sich das auf 700 Millionen Euro“, so Kern.

Zudem habe der abrupte Stopp der Förderung für energiesparende Gebäude durch die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Ende Januar die Wohnungsunternehmen in der Region hart getroffen. Betroffen sind in Berlin und Brandenburg allein bei den BBU-Mitgliedsunternehmen schätzungsweise 23.000 Wohnungen als Neubau- oder Modernisierungsprojekte, für die bis zum vorgezogenen Antragsstopp am 24. Januar 2022 noch keine Anträge gestellt worden waren. Mit 87 Prozent beziehungsweise gut 20.000 Wohnungen lägen die meisten davon in Berlin, so BBU-Chefin Maren Kern.

„Vertrauen in Verlässlichkeit staatlicher Zusagen zerstört“

„Das Vorgehen der Bundesregierung in Sachen Klimaschutzförderung ist verheerend. Es zerstört nicht nur Vertrauen in die Verlässlichkeit staatlicher Zusagen“, sagte Kern. Darüber hinaus komme der Stopp zur absoluten Unzeit, da die Wohnungsunternehmen ohnehin mit explodierenden Baukosten ringen, so die Verbandschefin.

Die vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg vorgelegten Zahlen für November 2021 seien alarmierend: Demnach lagen die Preise für Neubau von Wohngebäuden im November 2021 in Berlin um durchschnittlich 14 Prozent und in Brandenburg um 17,4 Prozent höher als ein Jahr zuvor. In einzelnen Gewerken war die Preisentwicklung sogar noch deutlich extremer. So verteuerten sich Zimmer- und Holzbauarbeiten um bis zu 52,5 Prozent, Estricharbeiten um bis zu 23,5 Prozent oder Trockenbauarbeiten um bis zu 23 Prozent.

Wohnungsbauvorhaben 35 Prozent teurer als im Jahr 2015

In Folge der Preissteigerungen haben die BBU-Mitgliedsunternehmen in Berlin eine erhebliche Verteuerung ihrer Bauvorhaben gemeldet. Nach Angaben des Verbandes kostete ein 2021 von ihnen in Berlin fertiggestelltes Bauprojekt mit durchschnittlich 3123 Euro je Quadratmeter Wohnfläche (ohne Grundstückskosten) gut 35 Prozent mehr als ein im Jahr 2015 fertiggestelltes (2308 Euro). Hinzu kommen noch drastisch gestiegene Baulandkosten.

Kern regte an, die ausgefallene Förderung mit einer Senkung der Mehrwertsteuer auf Baukosten von derzeit 19 auf dann sieben Prozent zu kompensieren. Bei einer 60-Quadratmeter-Wohnung könnten Baukosten so um rund 20.000 Euro reduziert werden. Auf die Miete gerechnet, bedeute dies schätzungsweise 1,31 Euro je Quadratmeter und Monat weniger.

„Aus Sicht des Mietervereins ist erfreulich, dass die Einstiegsmieten in Berlin bei Erstvermietung nicht weiter angestiegen sind, sondern moderat sanken“, kommentierte Reiner Wild vom Berliner Mieterverein (BMV) die vom BBU vorgelegten Zahlen. Die vom Verband aufgemachte Rechnung, wonach sich allein aus den Mietendeckel-Folgen ein Einnahmeverzicht von 140 Millionen Euro ergebe, sei allerdings nicht nachvollziehbar. „Den Verzicht von sieben Millionen Euro in 2020 auf 20 Jahre hochzurechnen, um dann auf eine Investitionskürzung von 700 Millionen Euro zu kommen, ist unseriös“, erklärte der BMV-Geschäftsführer. „Hier wird so getan, als würden in diesen 2020 abgeschlossenen Mietverträgen binnen 20 Jahren keine nachholenden Mieterhöhungen durchgeführt. Das ist extrem unrealistisch.“