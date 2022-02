Wie Unternehmen nachhaltiger werden sollen

Berlin. Die deutsche Wirtschaft und Industrie steht vor einer riesigen Aufgabe: Der Umbau in Richtung Klimaneutralität. Doch was bedeutet das für den Einkauf in Deutschlands Unternehmen in den kommenden Jahren? Wie kaufen Unternehmen künftig ein? Und wie lassen sich die Leitlinien des Koalitionsvertrags umsetzen? Der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf & Logistik e.V., kurz BME, hat hierzu am Mittwoch einen Kreis von Vordenkern in dem Bereich eingeladen. Bei einer Diskussion stellten sich die FDP-Bundestagsabgeordnete und Sprecherin für Innovation und Mittelstand Nicole Bauer, Thomas Jarzombek, ebenfalls Bundestagsabgeordneter der CDU und Sprecher für Forschung und Bildung sowie Ministerialdirektor des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) Philipp Steinberg den Fragen der Unternehmen. Die Veranstaltung wurde von der Funke-Mediengruppe unterstützt und moderiert.

Unternehmen und Investoren sprechen sich für EU-Lieferkettengesetz aus

Mehr als 100 Unternehmen und Investoren haben sich in der vergangenen Woche für ein EU-Lieferkettengesetz ausgesprochen. Auch die Ampel-Koalition hat ihre Unterstützung ausgesprochen. So soll künftig die Sorgfaltspflicht von Unternehmen die gesamte Lieferkette von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung betreffen. Doch wie kann das BMWK die richtigen Leitplanken stellen, um Bürokratiehürden für Unternehmen abzubauen und den Wandel zu mehr Nachhaltigkeit in der Lieferkette vorantreiben? „Wir wollen so weit wie möglich sicherstellen, dass die Vorgaben praktikabel sind und so bürokratiearm wie möglich“, antwortete Steinberg auf die Eingangsfrage. Dabei wolle man vor allem digitaler agieren. Er verwies auf den Ausbau des Projekts Gaia-X, das den sicheren Austausch von Daten zwischen Unternehmen und Organisation vereinfachen soll.

Die Unternehmen innerhalb der Branche sind aktuell auch mit Lieferengpässen und Mangel an Rohstoffen sowie Fachkräften konfrontiert. Experten zufolge soll sich diese Situation noch bis ins Jahr 2023 hinziehen. Bauer sagte hierzu, dass das Problem nicht nur während der vergangenen Monate aufgekommen sei. „Es wurden Dinge in der Vergangenheit nicht zügig genug angestoßen.“ Gerade beim Thema Halbleiter sei man innerhalb der Europäischen Union von Importen abhängig und die Corona-Pandemie habe gezeigt, welche Probleme das nach sich zieht. Daher wolle man Anreize setzen, etwa Halbleiter auch in Deutschland zu erzeugen. Auch um dem Fachkräftemangel und Arbeitskräftemangel zu begegnen, plädierte Bauer für ein neues Einwanderungsgesetz. „Wir brauchen auch Bluecards für Arbeitskräfte aus dem nicht-akademischen Bereich“, sagte sie während der Diskussion. Jarzombek sprach sich bei dem Thema dafür aus, dass Fachkräften auch eine Perspektive jenseits des Erstjobs in Deutschland geboten werden müsse.

Autonomes Fahren gegen den Fachkräftemangel

Er sagte auch, dass Fachkräftemangel auch durch Innovation gelöst werden müsse. Als konkretes Beispiel nannte er den Lkw-Fahrermangel, der durch selbstfahrende Sattelzüge aufgefangen werden könnte. Ein Gesetz sei bereits auf den Weg gebracht, dass Lkws zwischen Logistikports autonom fahren können. „Ich würde mir wünschen, dass das schnell passiert, um die Situation zu entspannen“, sagte er.

Eine zentrale Rolle auf dem Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft soll Wasserstoff als Grundstoff für die Industrie und als Brennstoff für die Energiewirtschaft einnehmen. Einen Ansatz für Unternehmen sieht Bauer darin, dass Lkws künftig mit Wasserstoff betrieben werden anstatt etwa mit einer Elektrobatterie, die angesichts der Last sehr groß sein müsste und ineffizient sei. Steinberg sagte, das man nicht alle Probleme sofort mit Wasserstoff lösen könne. Es gebe zwar ambitionierte Ziele für grünen Wasserstoff und Bestrebungen Produktionen aufzubauen. Deshalb benötige man eben auch etwa Gas als Brückentechnologie.