Kriminalität Frau in Kneipe rassistisch beleidigt

Berlin. Eine 36-jährige Frau soll beim Betreten eines Lokals in Berlin-Moabit rassistisch beleidigt und bedroht worden sein. Die Frau betrat laut einer Polizeimitteilung am Dienstagmittag das Lokal und zeigte ihren Impfnachweis. Plötzlich soll eine 52-jährige Angestellte sie rassistisch beschimpft und am Arm auf die Straße geführt haben. Draußen rief die 36-jährige Frau die Polizei. Kurz darauf soll nach Mitteilug der Beamten ein Mann aus dem Lokal gekommen sein und die Frau bedroht und ebenfalls beleidigt haben. Die Polizei nahm die 52-jährige Lokalangestellte fest und ermittelt.

