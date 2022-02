Zahl der nicht angemeldeten Demos und Teilnehmer gesunken

Potsdam. Die Zahl der nicht angemeldeten Demonstrationen ist in Brandenburg an den Montagen innerhalb der vergangenen vier Wochen gesunken. Die Zahl der Teilnehmer habe sich in diesem Zeitraum sogar halbiert, teilte das Polizeipräsidium am Mittwoch auf Anfrage mit. Während es am 17. Januar noch 63 unangemeldete Versammlungen mit insgesamt etwa 17.000 Teilnehmern gewesen seien, habe es am vergangenen Montag noch 54 solcher Versammlungen mit insgesamt etwa 8500 Teilnehmern gegeben.

Der Sprecher des Polizeipräsidiums, Torsten Herbst, wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass nur die nicht angemeldeten Versammlungen für die Polizei problematisch seien und nicht die ordnungsgemäße Durchführung angemeldeter Demonstrationen. Er rief daher erneut dazu auf, geplante Versammlungen mindestens 48 Stunden vorher bei der Polizei anzumelden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch insgesamt sei die Zahl der Demonstrationen und der Teilnehmer zurückgegangen, berichtete Herbst weiter. So seien in der Woche vom 18. bis 24. Januar nach groben Schätzungen noch etwa 30.000 Demonstranten gezählt worden, dagegen seien es in der vergangenen Woche vom 8. bis 14. Februar nur noch 19.000 Teilnehmer gewesen.

Insgesamt wurden in der vergangenen Woche 87 Strafanzeigen erstattet, zumeist wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, aber auch wegen Widerstands oder tätlichen Angriffen auf Polizeibeamte. Zudem wurden über 535 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten gestellt.

© dpa-infocom, dpa:220216-99-151876/2