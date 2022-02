Eine Frau entwertet in einem U-Bahnhof ihre Fahrkarte (Symbolbild).

Kostenlose Fahrkarten S-Bahn Berlin und BVG vergeben 17.000 Tickets an Ehrenamtler

Berlin. BVG und Berliner S-Bahn Berlin stellen in den kommenden zwei Jahren jeweils 17.000 kostenlose Einzelfahrscheine zur Verfügung. Diese sollen Menschen zugutekommen, die sich ehrenamtlich in Berlin engagieren und über ein geringes Einkommen verfügen. Für sie seien Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Einsatzort eine finanzielle Belastung, teilte die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales mit. Die Aktion der beiden Verkehrsunternehmen in Kooperation mit Senat und dem Berliner Paritätischen Wohlfahrtsverband findet zum elften Mal statt.

Ticket-Aktion soll sich engagierende Berliner unterstützen

„Diese Hilfe unterstützt nicht nur materiell - sie fördert und stärkt auch das freiwillige Engagement in unserer Stadt“, sagte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) zu der Aktion. BVG-Chefin Eva Kreienkamp nannte die Ehrenamtlichen „eine Stütze unserer Stadt“. S-Bahnchef Peter Buchner sagte, man wolle diejenigen Menschen unterstützen, „die mit ihrem ehrenamtlichen Engagement dafür sorgen, dass in unserer Stadt auf Dauer ein breites Spektrum an Freizeit-, Kultur-, Pflege- und Gesundheitsangeboten gewährleistet bleibt.“

In Berlin engagieren sich mehrere tausend Menschen freiwillig und helfen damit unter anderem

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

sozial benachteiligten Bürgerinnen und Bürgern bei Behördengängen,

Menschen in Pflegeheimen durch Besuchsdienste,

älteren und alten Menschen bei der Aufrechterhaltung eines selbstständigen Lebens,

Schüler und Schülerinnen bei den Hausaufgaben als Paten und Coaches,

Familien mit Kindern durch Großelterndienste und

Menschen, die Beratung in besonderen Lebenslagen benötigen.

Die Vergabe der Fahrtscheine übernimmt der Paritätische Wohlfahrtsverband. Die Einzelfahrscheine werden von Stadtteil- oder Nachbarschaftszentrum direkt an soziale Organisationen und Initiativen in den Bezirken ausgegeben. Dort werden sie an freiwillig Engagierte weitergereicht.

Engagement in Berlin - Hier den Newsletter bestellen!

Berliner helfen - mehr zum Thema: