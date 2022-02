Corona Berlin: So soll der Weg zur Normalität aussehen

Berlin. Der Senat hat am Dienstag Lockerungen der Corona-Beschränkungen beschlossen. Die bislang geltende 2G-Regel wird weitgehend abgeschafft. „Wir befinden uns an einem Punkt, der beherrschbar ist“, sagte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag. Insgesamt bestätige sich der Trend zu sinkenden Infektionszahlen, auch in Schulen und Kitas würden nur wenige Fälle gemeldet und die Situation in den Unternehmen der kritischen Infrastruktur gebe ebenfalls keinen Grund zur Sorge.

Deswegen hält der Senat die beschlossenen Schritte für verhältnismäßig. Giffey unterstützt den von den Ministerpräsidenten vorgelegten Entwurf für einen Stufenplan. Dieser sieht die schrittweise Aufhebung der Corona-Einschränkungen bis zum 20. März vor. Allerdings sollen die Länder danach die Möglichkeit erhalten, einzelne Beschränkungen zu beschließen, sollte es zu lokalen Ausbruchsherden kommen.

Diese Regeln gelten ab Freitag, 18. Februar

Die 2G-Regel entfällt für den gesamten Einzelhandel. Außerdem entfällt sie für den Zoo, Tiergarten und Botanischen Garten, Museen, Galerien und Gedenkstätten. In Bibliotheken gilt sie für die Ausleihe, in Lesesälen gilt die 3G-Regel. Überall gilt stattdessen eine FFP2-Maskenpflicht, außer in den Außenbereichen von Zoo, Tiergarten und Botanischem Garten.

Private Treffen sind jetzt wieder mit bis zu 20 Personen erlaubt, bislang waren sie auf zehn Personen beschränkt. Kinder bis 14 werden nicht mitgezählt.

Das gilt voraussichtlich ab Freitag, dem 4. März

Der Zutritt zur Gastronomie ist für Geimpfte, Genesene und dann auch für ungeimpfte Personen mit tagesaktuellem Test möglich (3G-Regelung). Auch Übernachtungsangebote können von Geimpften, Genesenen und Personen mit tagesaktuellem Test wahrgenommen werden.

(sogenannte Tanzlustbarkeiten) werden für Genesene und Geimpfte mit tagesaktuellem Test oder mit dritter Impfung (2G-Plus) geöffnet. Das Tanzverbot entfällt. Bei überregionalen Großveranstaltungen - inklusive Sport - können wie bislang Genesene und Geimpfte mit tagesaktuellem Test oder dritter Impfung als Zuschauerinnen und Zuschauer teilnehmen. Die Zuschauerzahl bleibt dabei in Innenräumen auf bis zu 4000 beschränkt, im Freien wird sie von derzeit 10.000 auf 25.000 erhöht. Es besteht de Pflicht, mindestens eine medizinische Maske zu tragen.

Das gilt voraussichtlich ab Sonntag, dem 20. März

Alle „tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen“ entfallen, heißt es in dem Beschlussentwurf für die Ministerpräsidentenkonferenz. Das heißt, die derzeit geltenden Infektionsschutzverordnungen werden aufgehoben. Noch nicht klar ist allerdings, ob das auch für die Maskenpflicht gelten soll, wie es von der FDP im Bund gefordert wird. Aus Sicht des Berliner Senats käme eine Aufhebung der Maskenpflicht für den Handel und den öffentlichen Nahverkehr zu früh. „Dahinter würde ich ein großes Fragezeichen setzen“, sagte Giffey am Dienstag.

Auch die Homeoffice-Regelungen sollen weitgehend entfallen. Arbeitgeber sollen aber weiterhin im Einvernehmen mit den Beschäftigten die Arbeit im Homeoffice anbieten, wenn keine betrieblichen Gründe entgegenstehen und diese im Interesse des betrieblichen Infektionsschutzes liegt, zum Beispiel für die Arbeit in Großraumbüros.

Die Schulen erhalten einen Sonderfahrplan

Da Bildung Ländersache ist, werden sich die Ministerpräsidenten am Mittwoch nicht mit der Frage beschäftigen, wie es für die Schulen weitergehen soll. In Berlin ist die Präsenzpflicht bis zum 28. Februar ausgesetzt, danach soll sie wieder gelten.

Ab der kommenden Woche wird drei Mal pro Woche getestet, statt bislang fünf Mal. Wie es im März weitergeht, will der Senat in der kommenden Woche besprechen. Aus infektiologischer Sicht muss dann nicht mehr regelmäßig flächendeckend getestet werden, sind sich Franziska Giffey und Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) einig. Dafür sprechen die ebenfalls geringen Positiv-Tests. In der vergangenen Woche waren von 1,9 Millionen Schnelltests an den 825 Schulen nur 0,39 Prozent positiv. Die SPD-Fraktion und die Linken sind allerdings dagegen.

Das gleiche gilt für die Maskenpflicht, die noch mindestens bis zum März gelten soll, aber im Lauf der allgemeinen Lockerungen auch perspektivisch aufgehoben wird.

