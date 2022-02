23.000 Wohnungen in Berlin vom Förderstopp betroffen

Vom Förderstopp nicht betroffen, weil bereits im Bau, sind die insgesamt 3000 Wohnungen, die in der Europacity am Berliner Hauptbahnhof entstehen.

Berlin. Der abrupte Stopp der Förderung für energiesparende Gebäude durch die staatliche Förderbank KfW Ende Januar für energiesparende Gebäude hat die Berliner Wohnungsunternehmen hart getroffen. Betroffen sind schätzungsweise 23.000 Wohnungen als Neubau- oder Modernisierungsprojekte allein bei den BBU-Mitgliedsunternehmen, von denen 87 Prozent in Berlin und Brandenburg liegen, für die bis zum vorgezogenen Antragsstopp am 24. Januar 2022 noch keine Anträge gestellt worden waren. Diese Zahlen nannte BBU-Chefin Maren Kern am Mittwoch.

„Vertrauen in Verlässlichkeit staatlicher Zusagen zerstört“

Der BBU ist mit knapp 340 Mitgliedsunternehmen in Berlin und dem Land Brandenburg der größte wohnungswirtschaftliche Verband der Hauptstadtregion. Zu den Mitgliedern zählen kommunale, genossenschaftliche und private Unternehmen. Zusammen bewirtschaften diese rund 1,1 Millionen Wohnungen, 745.000 Wohnungen davon in Berlin. „Das Vorgehen der Bundesregierung in Sachen Klimaschutzförderung ist verheerend. Es zerstört nicht nur Vertrauen in die Verlässlichkeit staatlicher Zusagen“, sagte Kern anlässlich der Vorstellung des BBU-Marktmonitors 2021.

Darüber hinaus komme der Stopp zur absoluten Unzeit, da die Wohnungsunternehmen ohnehin mit explodierenden Baukosten ringen, so Kern weiter. Die vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg vorgelegten Zahlen für November 2021 seien alarmierend: Demnach lagen die Preise für Neubau von Wohngebäuden im November 2021 in Berlin um durchschnittlich 14 Prozent und in Brandenburg um 17,4 Prozent höher als ein Jahr zuvor. In einzelnen Gewerken war die Preisentwicklung sogar noch deutlich extremer – so verteuerten sich Zimmer- und Holzbauarbeiten um bis zu 52,5 Prozent, Estricharbeiten um bis zu 23,5 Prozent oder Trockenbauarbeiten um bis zu 23 Prozent.

Wohnungsbauvorhaben 35 Prozent teurer als im Jahr 2015

In Folge der Preissteigerungen haben die BBU-Mitgliedsunternehmen in Berlin eine erhebliche Verteuerung ihrer Bauvorhaben gemeldet. Nach Angaben des Verbandes kostete ein 2021 von ihnen in Berlin fertiggestelltes Bauprojekt mit durchschnittlich 3123 Euro je Quadratmeter Wohnfläche (ohne Grundstückskosten) gut 35 Prozent mehr als eines im Jahr 2015 fertiggestelltes (2308 Euro). Hinzu kommen noch drastisch gestiegene Baulandkosten.

Im Land Brandenburg verlief diese Entwicklung ähnlich: hier kostete ein 2021 von einem BBU-Mitgliedsunternehmen fertiggestelltes Bauprojekt mit 2756 Euro je Quadratmeter (ohne Grundstückskosten) rund 33 Prozent mehr als eines im Jahr 2015 fertiggestelltes (2076 Euro).