Tim Mälzer: Öffnung der Gastronomie ohne Einschränkungen

Der Ort war natürlich symbolisch gewählt. In die Kuppel des Reichstages, ins „Käfer Dachgartenrestaurant“, hatte am Dienstagvormittag das Gastronomie-Netzwerk Leaders Club geladen, um einen Tag vor der Ministerpräsidentenkonferenz auf die Lage der Restaurants aufmerksam zu machen und direkt am Sitz des Deutschen Bundestages Forderungen an die Politik zu formulieren.

Als prominenter Vertreter der Gastronomie in Deutschland war Tim Mälzer aus Hamburg angereist. Der TV-Koch („Kitchen Impossible“) musste sein Restaurant „Bullerei“ in der Hansestadt im Januar aus wirtschaftlichen Gründen für einen Monat schließen, in Berlin eröffnete erst im vergangenen Oktober das „Chiaro“ unter seiner Leitung im „Hotel de Rome“ am Bebelplatz in Mitte.

Tim Mälzer und Leaders Club stellen Forderungen vor Ministerpräsidentenkonferenz

Er sei kein Mann der Politik, sondern eher für Tresenwahrheiten, so Tim Mälzer. Die bürokratische Ausführung von Wunschbeschlüssen – Entfristung der Mehrwertsteuer-Senkung und Ausweitung auf Getränke, Anhebung des Kurzarbeitergeldes auf 100 Prozent, bundesweite Vereinheitlichung der Regeln und Anpassung der Bedingungen für Beantragung der Überbrückungshilfen etwa – überließ er deshalb weitestgehend seinen Mitrednern.

„Wir haben bisher alle Maßnahmen umgesetzt und sind für die aktuelle Ausbreitung der Pandemie nicht verantwortlich“, so Kerstin Rapp-Schwan vom Restaurant „Schwan“ in Düsseldorf. „Es wird Jahre dauern, bis sich die Branche erholt hat“, so Michael Kuriat, Präsident der Leaders Club Deutschland AG. „Der Herbst ist ungewiss. Trotzdem wollen wir nicht dauerhaft auf Hilfe angewiesen sein, sondern selbst entscheiden, wie wir unsere Restaurants führen.“

Tim Mälzer: 3G halte ich für überflüssig

„Wir sind nicht der nervige Onkel auf der Party“, so Tim Mälzer schließlich in angekündigter Formlosigkeit. „Wir sind die Visitenkarte unserer Kieze und leisten einen entscheidenden Beitrag zum Bruttosozialprodukt.“ Wenn er derzeit durch sein Viertel in Hamburg laufe, werde ihm schmerzhaft bewusst, was fehle, wenn Restaurants, Cafés und Bars geschlossen bleiben. Die Branche kämpfe seit zwei Jahren unverschuldet ums Überleben. „Durch ständig wechselnde Bedingungen entzieht man und die Kontrolle und verunsichert die Mitarbeiter.“

Er fordere die Aufhebung aller Einschränkungen für die Gastronomie, so Mälzer, auch, um die Gäste wieder an die Rückkehr zur Normalität zu gewöhnen. Die strengen Maßnahmen auf dem Höhepunkt der Pandemie seien absolut gerechtfertigt gewesen. „Damals musste auch die Gastronomie ihren Anteil zur Eindämmung leisten. Mittlerweile sehe ich den Sinn nicht mehr. 3G halte ich für überflüssig.“ Dass weiterhin ein Hygienekonzept und Vorsicht nötig sei, verstehe sich von selbst.