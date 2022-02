Premiere von "Queen Lear" mit Corinna Harfouch verschoben

Berlin. Die Premiere von "Queen Lear" mit Corinna Harfouch am Maxim Gorki Theater ist wegen Corona-Fällen im Team um zwei Tage verschoben worden. Sie ist nun am 20. Februar geplant, wie die Berliner Bühne am Dienstag weiter mitteilte. Tickets und Reservierungen bleiben gültig oder können storniert werden. In der Shakespeare-Variation in der Regie von Christian Weise spielt Harfouch die Titelrolle: Sie ruft ihre drei Kinder zur Erbteilung, die sie an öffentliche Liebesbekundungen knüpft, heißt es in der Ankündigung.

Wie Harfouch kürzlich der "Berliner Morgenpost" sagte, gehen danach Proben am Deutschen Theater los. Dort wird sie in Anna Bergmanns Stück "Birthday Candles" zu sehen sein. Dann drehe sie die ersten Folgen "Tatort". Sie folgt in dem vom Rundfunk Berlin-Brandenburg produzierten Krimi auf Meret Becker. Im Kino ist Harfouch aktuell in "Das Mädchen mit den goldenen Händen" zu sehen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220215-99-138858/2