U9: U-Bahn-Geburtstag beginnt mit Störung

Am U-Bahn-Geburtstag haben zwei Vorfälle am Dienstag zu Verspätungen bei der U-Bahn-Linie U9 geführt.

Am Dienstagmorgen kam es auf der U-Bahn-Linie U9 zu Verspätungen. (Symbolbild)

Berlin. Die Berliner U-Bahn feiert am Dienstag ihren 120. Geburtstag. Exakt am 15. Februar 1902 fuhr der allererste Zug im Untergrund vom Potsdamer Platz zum Zoologischen Garten, Stralauer Tor (im Zweiten Weltkrieg zerstört) und dann wieder zum Potsdamer Platz.

Trotz des besonderen Tages, so ganz störungsfrei lief das Jubiläum nicht an. Auf der U-Bahn-Linie U9 (Osloer Straße – Rathaus Steglitz) führten am Dienstagmorgen gleich zwei Vorfälle zu Verspätungen.

Gegen 7.55 Uhr hatte ein Fahrgast in einem Zug in Richtung Rathaus Steglitz auf Höhe des Bahnhofs Nauener Platz in Wedding missbräuchlich die Notbremse gezogen, wie ein Sprecher der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) auf Nachfrage erklärte. Der Zug konnte seine Fahrt erst mit einigen Minuten Verspätung fortsetzen.

Kurz nach acht Uhr kam es dann im U-Bahnhof Osloer Straße (Wedding) zu einer Türstörung. Der Zug, der ebenfalls in Richtung Rathaus Steglitz unterwegs war, musste getauscht werden, so der BVG-Sprecher. Wegen dieser beiden Vorfälle kam es auf der gesamten Strecke der U9 zu Verspätungen.

