SPD-Influencerin Lilly Blaudszun hat einen neuen Job

Neustrelitz. SPD-Influencerin Lilly Blaudszun (20), die den Landtagswahlkampf von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Mecklenburg-Vorpommern mitgestaltete und auch die Bundespartei in Internet-Fragen beriet, hat einen neuen Job. Die 20-Jährige ist seit dem 1. Februar offiziell als Mitarbeiterin der Deutschen Stiftung Ehrenamt und Engagement (DSEE) mit Sitz in Neustrelitz aktiv. "Ich bin dort für die Sozialen Medien und die Kommunikation tätig - als Job neben meinem Studium in Frankfurt (Oder)", sagte Blaudszun dem "Nordkurier" (Dienstag).

Kurz nach der Landtagswahl hatte Blaudszun ihren Twitter-Account mit mehreren Zehntausend Followern abgeschaltet und verkündet, neue Wege gehen zu wollen. Auf dem Account hatte sie eine Mischung aus politischen Botschaften und privatem Geplauder veröffentlicht.

Am Dienstagmorgen hatte Ministerpräsidentin Schwesig verkündet, wegen ihrer Krebserkrankung eine Pause einzulegen. Während ihrer Abwesenheit sollen ihre Social-Media-Konten von der Deutschen Stiftung Ehrenamt und Engagement (DSEE) und Ehrenamtlichen betreut werden. Die DSEE ist ein gemeinsames Projekt dreier Bundesministerien.

© dpa-infocom, dpa:220215-99-135888/3