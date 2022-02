Kanutin Pauline Jagsch ist Berlins Nachwuchssportlerin 2021

Berlin. Die 18 Jahre alte Kanutin Pauline Jagsch ist zu Berlins Nachwuchssportlerin des Jahres 2021 gekürt worden. Die Silbermedaillengewinnerin der Junioren-Europameisterschaften setzte sich bei der vom Landessportbund Berlin, dem Olympiastützpunkt Berlin und dem Berliner Senat organisierten Wahl vor der zwölf Jahre alten Sportakrobatin Hermine Fuckel und der 19 Jahre alten Johanna Schikora (Finswimming) durch. Dotiert ist der Preis mit 1500 Euro.

Der Berliner Schulsportpreis 2021 ging an die Mary-Poppins-Grundschule in Kladow für ihr "außerordentliches Engagement beim Schulsport-Wettkampfprogramm und die Nutzung digitaler Instrumente in der Umsetzung und Darstellung der Wettkämpfe", hieß es am Dienstag in einer Pressemitteilung.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220215-99-135491/3