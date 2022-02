BVG testet Bushaltestellen aus Plexiglas

Immer wieder kommt es zu Zerstörungen des Sicherheitsglases an Bushaltestellen in Berlin. Nun testet die BVG eine Umrüstung.

Berlin. Im Kampf gegen Vandalismus werden Bushaltestellen in Berlin testweise mit Plexiglas ausgestattet. "Der Vorteil von Plexiglas liegt in der hohen Widerstandsfähigkeit gegen Zerstörung", teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in einer Antwort des Senats auf eine CDU-Anfrage mit. Ein Nachteil sei allerdings, dass Plexiglas teurer sei. Außerdem habe es bei einer Zerstörung "nicht die optimalen Eigenschaften von Sicherheitsglas", weil es nicht in viele, sehr kleine Stücke zersplittere.

Bisher seien erst einzelne Wartehäuschen an Haltestellen mit Plexiglas ausgestattet worden, etwas seit September 2021 am Kressenweg in Mahlsdorf (Marzahn-Hellersdorf). Die BVG berate sich mit den örtlichen Polizeiwachen. "Die Polizei zeigt ein verstärktes Interesse am Einsatz dieses Materials, um Glasbruch vorzubeugen." Die Umrüstung aller Haltestellen würde 2,5 bis 3 Millionen Euro kosten und mindestens drei Jahre dauern.

BVG: Schäden durch Vandalismus nehmen zu

Die BVG bezahlt jedes Jahr hohe Summen, um Zerstörungen an Bus- und Tramhaltestellen und in U-Bahnhöfen zu reparieren sowie Graffiti an U-Bahnzügen zu beseitigen. „Für ganz Berlin ist eine Erhöhung von Vandalismusschäden/Glasbruch in den letzten drei Jahren von circa elf Prozent zu verzeichnen“, heißt es in einer Stellungnahme der BVG.

Die polizeiliche Verlaufsstatistik zeigt sogar einen noch höheren Anstieg an: Demnach wurden 2019 insgesamt 215 Fälle von Sachbeschädigungen an Bushaltestellen erfasst, ein Jahr später waren es 269 und im vergangenen Jahr bereits 301. In knapp einem Drittel der Fälle gab es mindestens einen Tatverdächtigen.

