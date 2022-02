Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test-Einrichtung für die Analyse vorbereitet.

Gesundheit Corona-Inzidenz in Brandenburg bleibt über 1800

Potsdam. Die Corona-Inzidenz ist in Brandenburg erneut leicht auf 1813,7 gestiegen. Brandenburg lag damit im Ländervergleich mit dem höchsten Wert knapp vor Bayern (1783,3). Den bundesweiten Durchschnittswert der Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen mit 1437,5 an.

Die Gesundheitsämter meldeten demnach am Dienstag 6383 neue Corona-Fälle in Brandenburg. Es gab sechs neue Todesfälle, so dass die Gesamtzahl 5088 erreichte.

