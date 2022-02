Berlin. Eine Fahrradfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Berliner Helmholtzkiez schwer verletzt worden. Als das Auto am Montagabend links in die Dunckerstraße abbog, hat der Fahrer mutmaßlich die Radfahrerin übersehen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die vermutlich 68-Jährige wurde schwer am Kopf und Rumpf verletzt. Das Alter des Autofahrers ist laut Polizei noch nicht bekannt.

