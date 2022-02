Milder und trockener Dienstag erwartet

Berlin. Die Menschen in Brandenburg und Berlin können sich auf einen milden und meist trockenen Dienstag freuen. Neben vielen Wolken scheint auch gelegentlich die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Am Nachmittag wird es zunehmend heiter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen acht und elf Grad. Es weht schwacher, teils mäßiger Wind.

In der Nacht zum Mittwoch wird es zunehmend stark bewölkt. Es weht schwacher bis mäßiger Wind. In der zweiten Nachthälfte regnet es zeitweise. Außerdem gibt es einzelne Windböen mit bis zu 55 Stundenkilometern. Die Tiefstwerte liegen zwischen sechs und drei Grad.

© dpa-infocom, dpa:220215-99-131152/2